Vomberg Frigyes kiborult a Dancing with the Stars után

"Köszönöm a sok támogatást, köszönöm a Fiamnak, hogy kiáll mellettem, és megmutatta, ha összefogunk kéz a kézben nincs megoldhatatlan helyzet. Rengeteg a kritika, ami részben jogos is! Nem vagyok fiatal, nem mozgok úgy, és számos testi nehézség is gátol. Nem akarok versenyezni, és kiszorítani a fiatalabb tehetségesebb párokat sem. Szeretném viszont megemlíteni, hogy az én korosztályom is él még, létezik, és igen is szeretnénk élni, és nem lehajtott fejjel osonni" - írta a séf a szombati Dancing with the Stars után, vasárnap délben a közösségi oldalára.

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

"Nem kell lenyuggerezni, nem kell kisöpörni, hisz nekünk is jogunk van még megélni dolgokat, belekezdeni új kihívásokba, és buzdítani másokat is erre. Így gondolom, és ami hiányzik a sok lenéző kritikából, az a tisztelet! A Mi generációnk még tudta tisztelni a kort, a megélt életet, tapasztalatot, az embert. Hálás vagyok a fiamnak, hogy ezt Ő is osztja és így éli az életét" - írta Vomberg Frigyes. A séf az Origónak is nyilatkozott, a cikket itt olvashatja.

Dancing with the Stars: mi történt szombaton?

Este fél 11-re mindenki előadta a produkcióját, a zsűrinél Törőcsik Franciskáék álltak az élen ekkor, Vomberg Frigyesék pedig a lista végén voltak. A szavazás után hárman kerültek a veszélyzónába:

Vomberg Frigyes

Kucsera Gábor

Hosszú Katinka

A zsűri megmentette Stana Alexandrát és Kucsera Gábort, továbbjutott még Vomberg Frigyes és Südi Iringó, kiesett Hosszú Katinka és Suti András.

