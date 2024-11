Ilyen állapotban van a kórházba került Dévényi Tibor

A volt műsorvezető, retró DJ térdfájdalmai miatt évek óta egyre kevesebbet tud mozogni, és már egy ideje bottal közlekedik. Az inaktivitás következtében Dévényi Tibor izmai legyengültek, ezért még szeptemberben elhatározta, hogy egy néhány hetes programmal „újraépítteti” azokat.

Dévényi Tibor

Fotó: Origo

Dévényi Tibor különleges kezelést kapott a kórházban

Dévényi Tibor még soha nem járt ilyen kezelésen, azonban hamar rájött, hogy ezt nem tudja megúszni.

Volt minden, mágneses alagút, gyógyító ultrahang, masszőr, torna, izomerősítés.

Mindkét lábamban vasak vannak, az már nem javul. De mit tudok tenni? Megoldjuk!” - mesélte.

A műsorvezető már sokkal jobban érzi magát, rendszeresen sétál a kutyájával, nemrég pedig több helyre is hívták őt fellépni.

"Már most felkértek a jövő évi EFOTT-ra és a Campus Fesztiválra is, én vagyok az első felkért fellépő. Ez lesz a 17. alkalom.

Hihetetlen számomra, de öröm is egyben, hogy olyan fiatalok ugrálnak előttem, akik az unokáim lehetnének, és kiabálják. hogy "Tibi bácsi!"

- hangsúlyozta a Hot! magazinnak.

Dévényi Tibor megírta a végrendeletét

Tavaly ősszel még jó egészségnek örvendett, és amíg az egészsége megengedi, nem szeretne búcsút inteni a közönségének, mégis komoly döntésre szánta el magát. "Megírtam a végrendeletemet is, amit közjegyzőnél helyeztem letétbe: Bea és a két fiú osztozik mindenen. Ha pedig Bea akkorra már nem lesz a feleségem, akkor a két fiamra száll a vagyonom.

2022-ben nősült

Dévényi Tibor tizennégy év együttlét után, 75 évesen elvette a szerelmét, Beát. Az esküvőn csak ők és a tanúk voltak jelen, nem akartak nagy felhajtást. "Tizennégy éve vagyunk együtt, ezért is szerettem volna már hivatalossá tenni a kapcsolatunkat. Azt gondolom, minden férfinak, aki már több mint tíz éve együtt van a párjával, illik ezt meglépni. Szóval igen, megtörtént, a nyilvánosság teljes kizárásával összeházasodtunk Beával. Nem is akartuk máshogyan, vicces lenne 75 évesen az én öltönyömről vagy a menyasszonyi fátyolról mesélni. Egy fátyol volt ott, az is a szemem előtt" – mondta akkor.