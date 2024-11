Új hír érkezett a súlyos beteg Dolph Lundgrenről

A nyolcvanas, kilencvenes évek akciósztárja, Dolph Lundgren az Instagramon adott hírt egészségi állapotáról, úgy tűnik, kilenc év után legyőzte a rákot.

Dolph Lundgren egy februári rendezvényen

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP

"Egészségügyi tájékoztatás – végre rákmentes vagyok, hálával és izgalommal tekintek a fényes jövőbe. Köszönöm a folyamatos támogatást!" – írta a kórházi ágyán felvett videóhoz. Nézze meg!

Dolph Lundgren 2015 óta rákos

A 67 éves Dolph Lundgren tavaly az In Depth With Graham Bensinger című videosorozatban beszélt először arról, hogy 2015-ben rákkal diagnosztizálták, akkor egy daganatot sikeresen el is távolítottak a veséjéről – a betegsége azonban pár év múlva kiújult, hat tumora közül már nem is tudták mindet kioperálni.

"Rájöttünk, hogy a helyzet sokkal rosszabb, mint gondoltuk... Megkérdeztem az orvosomat, hogy mit gondol, mennyi időm lehet hátra. Két vagy három évet mondott, de a hangján éreztem, hogy kevesebbről lehet szó" – idézett fel egy 2021-es beszélgetést.

Az akciósztár életét valószínűleg egy másodvélemény mentette meg, egy másik orvossal ugyanis olyan kezelésbe vágott bele, amely 2023-ra már 90 százalékkal visszaszorította a rákos daganatokat a testében.