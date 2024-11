Drámai vallomást tett a Házasság első látásra új sztárja

Petinek nem volt egyszerű gyermekkora, hiszen szülei kétéves korában elváltak, mivel édesapja nem kívánt a család része lenni. Ez mély nyomot hagyott benne, de szerencsére édesanyja és nagymamája mindig ott volt mellette, ahogy most ő is mellettük.

– Az előző párkapcsolatban 10 év korkülönbség volt köztünk a lány javára. Ráadásul volt köztünk távolság is. Ez így nem működött. Hosszútávon nem lehet azt csinálni, hogy egy olyan kapcsolatban élsz, ahol nagy távolság van közted és a párod között. Viszont nekem az nagyon fontos volt, hogy az esküvőmet megélje az én nagymamám, aki a legfontosabb az életemben. Többek között ezért is vállaltam be ezt az egész kísérletet, és adtam egy esélyt arra, hogy megtaláljam az igazit – mondta a Borsnak Peti, aki soha nem szeretne olyan apuka lenni, mint az ő édesapja volt.

Hogy hogyan alakul Peti és újdonsült felesége, Reni kapcsolata, a Házasság első látásra című műsorban követhető nyomon a TV2-őn.