A napokban eldőlhet Dudás Miki brutálisan megvert édesapjának sorsa

Dudás Miki október másodikán sokkolta a nyilvánosságot, amikor megosztotta közösségi oldalán az információt, mi történt szeretett édesapjával. Az egykori olimpikon apjára még augusztusban támadt rá hat férfi, akik kegyetlenül bántalmazták egy benzinkúton. Dudás apja az ütésektől a földre esett, és az esés következtében olyan súlyos koponyasérülést szenvedett, ami miatt talán soha többé nem tér magához.

Dudás Miki édesapja, Dudás István az egyik unokájával. Fia és az egész család nagyon reménykedik a felépülésében

Fotó: Dudás Miki/Instagram

Az eset nyár végén, augusztus 30-án történt. A rokkantnyugdíjas, 55 éves férfi állapota azóta sem javult, sőt jelenleg is kómában fekszik. Dudás elmondásai alapján egy személyes konfliktust akartak rendezni a férfiakkal, végül tragédia lett belőle. A család teljesen összetört a tragédia miatt, főleg, amikor az orvosok közölték, hogy valószínűleg már soha sem épül fel a családfő. Dudás Miki korábban elmondta, apja egy nyolcórás koponyaműtéten is átesett, azonban nem sokat javult azóta sem az állapota. Most azt is elárulta, hogy a napokban kiderülhet édesapja sorsa, vagyis az, hogy valaha jobban lesz-e, vagy így éli le az életét.

Azt mondták az orvosok, ha a napokban nem lesz valami áttörés, hogy megmozdul, hangra reagál, bólogat, bármi, akkor nagyon nagy eséllyel ez már nem is fog bekövetkezni.

Benne van, hogy így, ebben az állapotban kell hazahoznunk, kerestük rehabilitációs intézetet, már külföldit is néztünk, ez mind újra az egész életünket átírná. Ha ilyen állapotban lenne itthon, 0-24 órában valakinek itt kell lenni mellette. Borzasztó lenne, hogy mennek a napok, és ő csak fekszik magatehetetlenül egy ágyban, ez a lehető legrosszabb, ami történhet. 10-15 évet leél így, vagyis nem, mert ez nem élet, ez az élet-halál közötti állapot..." - magyarázta megtörten Dudás Miki, aki bár nagyon reménykedik abban, hogy valamilyen csoda történik.

Dudás Miki bár tudja, hogy nagy a baj, mégis igyekszik a szeretet erejével gyógyítani édesapját, akit naponta látogatnak, és mindig igyekszik neki kedves emlékeket mesélni, hátha reagál. Azonban az egykori kajakozónak nagy félelmei is vannak közben, hiszen rengeteget gondolkodik, apja vajon mit észlel a külvilágból.

Annyira rossz, hogy nem tudjuk, ő most érezhet valamit? Én ezen nagyon sokat gondolkozom, hogy Úristen, mi van, ha ő folyamatosan szenved, csak egyszerűen nem tudja kimondani.

Ha most azt mondanák, hogy ez így marad, hogy hosszú évekig ilyen állapotban marad, vagy távozzon közülünk, akkor lehet, azt mondanám, hogy jobb, ha elmegy, mert ez így nem élet!" - zárta a Bors érdeklődésére Dudás Miki, aki hiába minden észérv, mégis nagyon reménykedik abban, hogy ha idén nem is, de valaha még lesz közös karácsonyuk az édesapjával.