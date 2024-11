Kiderült, ki segít Dudás Mikinek a családi tragédia után

Dudás Miki október másodikán osztotta meg a megdöbbentő hírt, miszerint édesapját hat ismeretlen verte meg kegyetlenül egy benzinkúton. Az eset még nyár végén, augusztus 30-án történt. A rokkantnyugdíjas, 55 éves férfi állapota azóta sem javult, sőt jelenleg is kómában fekszik. Az egykori olimpiai bajnok elmondásai alapján egy személyes konfliktust akartak rendezni a férfiakkal, végül tragédia lett belőle, hiszen szinte minden ok nélkül támadtak rá az édesapjára, aki az ütés következtében földre zuhant és súlyos koponyatörést szenvedett.

Dudás Miki édesapját brutálisan megverték, hónapok óta kómában van

Fotó: Dudás Miki/Instagram

A brutálisan megvert rokkantnyugdíjas férfi nemrég átesett egy nyolcórás koponyaműtéten, hiszen Németországban elkészült az a bizonyos műkoponya, amit beépítettek az 55 éves férfinek.

Édesapám túl van a műtéten. Viszonylag jól viselte a szervezete.

Németországban készítettek számára egy műkoponyát, ami egész jól néz ki, most ismét olyan a fejformája, mint egy átlagembernek. A söntöt élete végéig kell használnia. Hogy ez mennyi időre szól ugye, azt senki sem tudja. Apám továbbra is kómában van, az orvosok szerint ennél jobb állapotban nem lesz" - mondta korábban Dudás Miki a komoly beavatkozást követően, sajnos még így sincs túl sok esélyük arra, hogy apja valaha is felépülhet.

Dudás Miki váratlan helyről kap segítséget

Az egykori olimpikon mögött nehéz időszak áll, ugyanis családi tragédiáját megelőzően feleségével ment tönkre a házassága több mint tíz év után. A kapcsolatnak a kölcsönös megcsalások hozták el a végét, legalábbis egy évvel ezelőtt még nagyon úgy tűnt, tényleg elválhat a kétgyerkes házaspár. Most azonban meglepő nyilatkozatott tett Dudás Miki, aki már korábban is utalt arra, hogy Szigligeti Ivettel jó a kapcsolat, sőt, ki is békülhetnek.

Dudás Mikit és Szigligeti Ivettet összehozta a férfi szörnyű családi tragédiája. Egy év különlét után újra egymásra találtak

Fotó: RTL / RTL

Le a kalappal a párom előtt! Ugye mi egy évig külön voltunk, most nagyon sokat vagyunk együtt.

Lelkileg próbál segíteni mindenben, tehát ő is nagyon-nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy én bírjam ezt az állapotot" - magyarázta a Mokkában Dudás Miki, akiben feleségén kívül természetesen a gyerekei tartják a lelket ebben a nehéz időszakban, ahol édesapja helyett is helyt kell állnia, főleg, ami a családi vállalkozásaikat illeti.