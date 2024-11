Dűne: Prófécia – Démoni nők taposták ki Timothée Chalamet útját

Megérkezett az utolsó előzetese az év legjobban várt sci-fi sorozatának. A Dűne: Prófécia a híres sorozat egyik legnagyobb kérdésére adja meg a választ, miszerint kik is azok a rejtélyes Bene Gesserit nővérek, aki telepatikus erejükkel képesek egymással is kommunikálni az univerzum bármelyik szegletében. A sorozatot, ahogy a Dűne 1-2-t is, Magyarországon forgatták.

Az év legjobban várt sorozata a Dűne: Prófécia (Fotó: Youtube)

Dűne: Prófécia Bene Gesserit nővérei

Az iskolában csak fiatal nők tanulnak, senkire se jelentenek veszélyt – hangzik el az előzetes végén a rejtélyes mondat Valya Harkonnen szájából. A vezetéknév ismerős lehet a nagysikerű Dűne sorozat nézői számára, ugyanis a nő a Harkonnen ház egyik őse, akiknek fontos szerepe volt és lesz az univerzum sorsát illetően a Timothée Chalamet és Zendaya nevével fémjelzett sorozatban. Akik a féreglovag megjelenésére vártak, azoknak csalódást kell okoznunk, ugyanis Paul Atreides születése előtt 10.000 évvel járunk, amikor az univerzumunkban teljes a káosz. A világ rendjének és a fajok fenntartásának érdekében megalakul a Bene Gesserit nővérrend, aminek a későbbiekben Lady Jessica is tagjai lesz, vagy Paul anyja, akit Rebecca Fergusson alakított zseniálisan a világsiker filmekben.

Most kiderült, kik a mágikus erővel bíró Bene Gesserit nővérek (Fotó: Youtube)

Kik a Bene Gesserit tagjai?

A már említett Harkonnen ház két testévre, Valya és Tula, akik fiatal lányokat toboroznak az iskolájukba azért, hogy később felügyeljék a folyamatosan viaskodó császárságokat. Mondanunk se kell, hogy ez több vezető szemét is szúrja, így a frissen alakuló nővérrend minden tagja veszélyben van, akik egy politikai csatározás színterén találják magukat, miközben a látványos akciójelenetek legalább annyira izgalmasnak és lenyűgözőnek ígérkeznek, mint a két mozifilmben. A nővéreket az Oscar-jelölt Emily Watson és a Szellemíróból ismert Olivia Williams alakítja, mellettük Mark Strong, Jodhi May, Travis Fimmal, Josh Heuston és az indiai szupersztár Tabu is szerepet kapott. Az eredeti filmekből nem tér vissza senki, ám a Dűne 1-2-höz hasonlóan az egész sorozatot Magyarországon forgatták.