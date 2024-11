Démoni nők és a mesterséges intelligencia: itt a Dűne-sorozat

Az új Dűne-sorozat, vagyis a Dűne: Prófécia november közepétől látható a Max oldalán, ahol más streamingszolgáltatókkal ellentétben az epizódok nem egyszerre, hanem egymás után, hetente érkeznek – így a hatrészes Dűne-sorozatból várhatóan a karácsony előtti napokban, december 22-23-án jelenik meg az utolsó rész.

Emily Watson a Dűne-sorozat plakátján

Fotó: Max / Max

A Dűne: Prófécia útja nem volt egyenes a megvalósulásig, hiszen az ötlete már 2019-ben felmerült, a Dűne-filmek rendezője, Denis Villeneuve azonban időközben kiszállt a projektből. Az új showrunner Alison Schapker lett, aki korábban többek között az Aliason, A rejtélyen és a Valós halálon dolgozott, a forgatás végül vele indult el 2022 végén Budapesten.

A mesterséges intelligencia a Dűne-sorozat fő témája

A sorozat alapjául A Dűne nővérei című regény szolgált, amely a Dűne univerzumában játszódott, az egyik szerzője pedig a Dűne alkotójának, Frank Herbertnek a fia, Brian Herbert volt – sok rajongó azonban soha nem tartotta a kánon részének, így az sem volt egyértelmű, hogy az abból készül sorozat mennyire nyeri majd el a közönség tetszését.

A Dűne: Prófécia egyébként a Dűnében látottak előtt tízezer évvel játszódik, Paul Atreidesre és a többiekre tehát ne is számítsunk benne. A történet középpontjában az őseik gyávasága miatt megbélyegzett Harkonnen nővérek, Valya és Tula állnak, akik egy misztikus női rend szervezésével, illetve az emberi képességek folyamatosan fejlesztésével próbálnak uralomra törni.

A Harkonnen nővérek: Valya (Emily Watson) és Tula (Olivia Williams)

Fotó: Max / Max

A Dűne ismerői bizonyára kitalálták: belőlük lesz a Bene Gesserit, amelynek tagjai telepátiával kommunikálnak, illetve másokat is irányítani tudnak ezzel a módszerrel. A megalakulásuk egy új világrendhez köthető, az után próbálnak új utat találni, hogy betiltották a gondolkodó gépeket, tulajdonképpen a mesterséges intelligenciát – ami a mai világot is komoly kihívások elé állítja, a széria témáját is közelebb hozhatja.

Mit tud a Dűne-sorozat Zendaya nélkül?

Mivel az előzménysorozatban mások a karakterek, így a filmekben látott színészek (például Zendaya vagy Timothée Chalamet) sem ismétlik meg a szerepüket – pár sztárt azonban a tévés verzióhoz is sikerült megnyerniük az alkotóknak.