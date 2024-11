Egészen felháborító dolgot tett Kulcsár Edina a kislányával

Kulcsár Edina mindig odafigyelt a szépségápolásra, mostanában pedig, a negyedik szülése után újra foglalkozik az alakformálással is. Sok ilyen jellegű posztot oszt meg az Instagram-oldalán, ahol sokak megdöbbenésére most a kislánya arca is felkerült: egy felnőtteknek szánt arcmasszkkal bekenve.

"A hajápolás után jó pár napja rákapcsoltam a tudatos arcápolásra is, amit a gyerekek figyelemmel kísérnek, és nyilván mindenki ki szeretné próbálni, amiket én is használok" - írta a kislánya fotója mellé Kulcsár Edina.

Nem csoda, hogy sokaknak nem tetszik Kulcsár Edina újabb húzása, ugyanis a felnőtt nők számára készült kozmetikai termékek és arcmaszkok gyermekek számára több okból sem ajánlottak. Kisgyerekek esetében kifejezetten a gyermekek számára készült bőrápoló termékeket érdemes választani, amelyek kíméletesek és speciálisan az ő bőrigényeikhez igazodnak.