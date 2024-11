Ez az utolsó felvétel Hadas Krisztáról - videó

Hadas Kriszta tegnap, azaz október 31-én, vásárlás közben hirtelen rosszul lett, mentőt hívtak hozzá, akik hosszú ideig próbálták újraéleszteni, de sajnos már nem tudták megmenteni az életét. A riporter 53 éves korában halt meg, a hosszú tévés pályafutása alatt rengeteg tévéműsoron dolgozott. 2000-ben került a TV2-höz, ahol nevéhez fűződik az Igazi vészhelyzetben, illetve a Gyerekkórház című dokumentumfilm-sorozat. Dolgozott szerkesztő-riporterként a Napló című heti riportmagazinban, illetve az Aktív és a Magellán című műsorok főszerkesztője volt. 2007-2010 között az aktuális műsorok vezető szerkesztőjeként felelt az Aktív, a Napló és a Mokka műsorokért, majd később is számos más tévécsatorna műsorában dolgozott.

Hadas Kriszta a Jön a baba című dokumentum-sorozatban

Fotó: YouTube

Pályafutása alatt rengeteg barátot szerzett a szakmáján belül is, és mindig szívesen látogatott el nyilvános eseményekre, ahol találkozhatott és beszélgethetett velük. Ezért sem meglepő, hogy özönlenek a megemlékezések Hadas Krisztáról, mindenkit lesújtott a halálhíre. A halála előtti estén még a közösségi oldalán posztolt, melyből kiderült, hogy Hadas Kriszta szerda este még Csonka András társaságában mosolygott a Bálint házban, ugyanis a színész és testvére voltak a riporter Családmesék című sorozatának vendégei.

Hadas Krisztáról most előkerült az utolsó ismert nyilvános videófelvétel is, melyen kollégái körében látható. A riporter férje, Balassa János társaságában érkezett az Uránia Nemzeti Filmszínházba, ahol részt vett egy filmbemutatón, október 28-án. A videón látható, amint Hadas jókedvűen mosolyog férje társaságában, miközben a fotósok kérik, hogy pózoljanak a kamerának. A riporter és férje már 15 éve voltak házasok, egy közös kisfiuk is született a kapcsolatból 2010-ben.

Bár Hadas Kriszta elárulta, hogy sokat veszekednek, de nagyon erős a kötelék közöttük, amiről úgy gondolta, hogy a közös gyerekkori emlékeiknek is köszönhető.

Mi nagyon sokat veszekszünk, tehát a mi házasságunk egyáltalán nem egy rózsaszín álom, de 40 éves kor felett ez egy döntés: meghozod-e azt a kompromisszumot, hogy megpróbálod elviselni a másikat és ő meg téged.

Létezik-e az a fundamentális szeretet és családi összetartozás, ami aztán végül kisimítja a dolgokat” - idézi a Promotions Hadas Kriszta szavait.