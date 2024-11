Nagyon beteg Falusi Mariann

Falusi Mariann tavaly nagy veszteségekkel nézett szembe, ugyanis május végén elveszítette legjobb barátját, egyben zenésztársát, Lang Györgyit, majd az édesanyját is. A gyász nagyon megviselte A Pa-Dö-Dő együttes énekesnőjét, aki a munkába menekült, aminek meg is lett az eredménye, mivel az ő egészségi állapota is leromlott, most kényszerpihenőre kellett mennie a túlhajszoltsága miatt. Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy idei előadásait váratlanul lemondták.

A Pa-Dö-Dő egykori tagjai, Falusi Mariann és Lang Györgyi nagyon jó barátok voltak

Fotó: MTI/Keleti Éva

Kedves Nézőink! A november 19-ei és december 17-ei Megáll az FM előadások, Falusi Mariann betegsége miatt elmaradnak.

A novemberi előadás jegyei automatikusan érvényesek a január 28. 19:00 órás időpontra, vagy a váltás helyén visszaválthatóak. A decemberi jegyeket kérjük a szervezés@6szin.hu email címen egyeztessék kollégáinkkal. A visszaváltás, illetve átváltás határideje: november 27. Megértésüket nagyon szépen köszönjük!" - írta közösségi oldalán a 6szín Teátrum a napokban.

Egyelőre többet nem árultak el Falusi Mariann állapotáról, de az énekesnő korábban saját maga vallotta be, hogy munkaterápiába menekült a gyász miatt, és az elmúlt hónapokban összesen három nap pihenőt engedett meg magának, bár ő is tudta, hogy ennek nem lesz jó vége az egészségi állapotára nézve.

Munkaterápiában vagyok, ami talán ebből valameddig visz, de ezt sem lehet a végletekig csinálni. De egyszer ez robbanni fog, és kell is, hogy robbanjon, lassan eljön az ideje!

- mondta korábban Falusi Mariann, aki a jelek szerint január végéig nem tervezi a visszatérését.

Lang Györgyi betegsége miatt halt meg

Május 20-án múlt egy éve, hogy váratlanul meghalt Lang Györgyi, aki 66 éves volt. A Pa-Dö-Dő énekesnője majdnem negyven évig küzdött súlyos betegségével, hiszen 28 éves korában állapítottak meg nála szklerózis multiplexet, ami miatt évek óta kerekesszékbe kényszerült. Ennek ellenére koncertezett, utazott a nagyvilágban, még tavaly is vállalt fellépéseket, sőt halála előtt is épp közös koncertre készült Falusi Mariannal.

Lang Györgyi állapotát tovább súlyosbította, hogy 2021 decemberében sztrókot kapott, melynek következtében beszédközpontja is sérült, jobb karja pedig lebénult. Bár úgy tűnt, az énekesnő jobban van, állapota miatt jó ideje folyamatos segítségre szorult. Falusi Mariann sosem hagyta magára legjobb barátnőjét, sokat gondoskodott róla, és tartotta benne a lelket, hogy még színpadra állhat. Azonban ez nem így történt, Falusi azóta sem igazán képes megszólalni a témáról.