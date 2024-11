Kerekes József Ace Ventura után Peter Griffint is a csúcsra vitte - 25 éves a Family Guy

Dolmány Attila megszerette Stewie-t (Fotó: Nagy Béla / Magyar Nemzet)

Dolmány Attila szerint a szinkronnak is nagyban köszönhető a hazai siker

„Nemrégiben fejeztük be a legutóbbi évad szinkronját, ez pedig köszönhető a Magyarországon is jelenlévő Family Guy kultusznak. Úgy vélem, ha a kezdet kezdetén Dóczi Orsolya nem azokat a színészeket választja, akiket – itt most nem feltétlenül magamra gondolok, sokkal inkább Kerekes Józsefre, Vándor Évára, Hamvas Danira, Nemes Tákách Katára – nem biztos, hogy nálunk is ekkora sikere lett volna a rajzfilmnek. Nagyon jó visszajelzéseket kapunk a magyar szinkronról, csak alátámasztani tudom Józsefet, rengetegen mondják nekem is, hogy imádják magyarul nézni a Family Guyt. Ne felejtsük el azt sem, hogy az angol és a magyar nyelv között jelentős különbségek vannak, ahogy az amerikai és a hazai kulturális életben is, ezért néhol ferdítettünk a fordításon, hogy kicsit érthetőbbé tegyük a magyar nézők számára az adott poént. Így került például egy Kanye West idézet helyére egy itthoni rapegyüttes, az Akkezdet Phiai pár sora is”

– fejtette ki véleményét a színész a magyar szinkron sikerével kapcsolatban, majd egy vicces esetet is megosztott:

A Koronavírus-járvány előtt úgy vettük fel a stúdióban a szinkront, hogy többen voltunk bent a süketszobában – kő kövön nem maradt. Azért is szedtek szét minket, mert nem lehetett velünk bírni, annyit röhögtünk

– zárta nevetve Dolmány Attila.