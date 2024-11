Megpofozta a rendező, köpködtek rá a kollégái: az Oscar-díjas színésznő, akit egész Hollywood gyűlöl

Bonnie és Clyde, Kínai negyed és a Hálózat. Csak néhány film, ami világsztárrá tette Faye Dunaway-t és Hollywood királynője lett a hetvenes években. A most 83 éves színésznő már csak ritkán dolgozik és túlzott plasztikamániája sajnos eltorzította régi szépségét. Ha valaki feltenne Hollywoodban egy körkérdést, hogy melyik színészt utálják a legjobban és a legtöbben, elég esélyes hogy toronymagasan a sztár neve jönne ki. Hogy miért? Nos, ahhoz egy újabb hollywoodi titoknak a mélyére kell ásnunk.

Bonnie-ként lett híres Faye Dunaway (Fotó: Getty Images)

Miért utálják Faye Dunaway-t?

A színésznő a hatvanas évek végén futott be a Thomas Crown-ügy és a Bonnie és Clyde című filmekkel. Azonnal sztár-státuszba került és a világ leghíresebb rendezői tolongtak a kegyeiért. Pedig állítólag az akkor még csak huszonéves Dunaway már akkor sem volt könnyű eset. A gondok a hetvenes években jöttek, amikor a színésznő már komoly díva-allűrökkel küzdött:. állandóan késett, nem tudta a szövegét, hisztiket vágott a smink vagy a ruhák miatt, hosszú órákig állt miatta egy-egy forgatás. A hisztik mögött azonban ennél súlyosabb probléma is adódott: Dunaway komoly drogfüggő volt a hetvenes években. Morbid módon ebben még semmi "újdonság nem lenne" mivel sajnos számos világsztár küzdött hasonló gondokkal, de valahogy Dunaway viselkedése még a sokat edzett filmeseket is komolyan kiakasztotta.

Faye Dunaway a Kínai negyedben (Fotó: Getty Images)

Polanskit kihozta a sodrából

Dunaway a mai napig állítja, hogy élete legjobb filmhe a Kínai negyed. Valóban egy filmtörténeti mestermű, és 50 évvel a bemutatója után is jól működő krimi, amiben Jack Nicholson volt a partnere, a rendező pedig Roman Polanski volt. A drogfüggő színésznő állandóan késett, sose tudta a szövegét, de amire magához tért, körülbelül minden egyes kötőszóról tudni szerette volna, miért került bele a forgatókönyvbe. Polanski egyszer állítólag elüvöltötte magát a forgatáson és az mondta:

Mondd el a kib*szott mondataidat és a fizetésed a motivációd! – hangzott el a híres mondat.

A kapcsolatuk tovább romlott, egyszer állítólag megtépte a színésznőt, sőt létezik egy andekdota, miszerint egyszer annyira vállalhatatlan állapotban jelent meg, hogy fel is pofozta az alakításáért az Oscar-jelölt dívát.