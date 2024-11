Itt az újabb sztárbotrány: a magyar zenész ezeket az előadókat sértegeti

Váratlanul csapott le a hazai rapperekre Fehér Holló, a Farm VIP második évadának egykori győztese, akiről köztudott, hogy nem kertel, ha valami nem tetszik neki és sosem rejti véka alá a valódi véleményét. Most a hazai rappereknek címzett kemény üzenetet, és nem kímélte őket ezúttal sem. Korábban is keveredett már összetűzésbe, például G.w.M-mel, majd Horányi Julival is, akiről úgy gondolta, hogy csak a panaszkodással próbálja magára felhívni a figyelmet.

Fehér Holló nyerte a Farm VIP 2. évadját 2021-ben

Fotó: Polyák Attila - Origo

"A fő bajom, hogy azt érzem, Juli csak saját magát szeretné népszerűsíteni, és ezzel nagyobb megtekintést elérni. Vannak jó női előadók, akik pont az ellenkezőjét erősítik, mint amiről Juli beszélt. De ha változtatni szeretne, akkor mondjon alternatívákat, mivel lehetne javítani a helyzeten" - magyarázta korábban Fehér Holló, aki rendszeresen kritizál másokat, volt, hogy a premier előtti vetítésekre járó celebeket is durván szidta. Most a hazai rapperek következtek, akiket most teljesen váratlanul támadott, valószínűleg ők sem fogják szó nélkül hagyni Fehér Holló szavait.

A TV2 egykori sztárjában a hétvégi Tyson vs. Paul bokszmeccs ébresztett váratlan gondolatokat, ugyanis a legendás bokszolót gyakran emlegetik szövegeikben a hazai rapperek is. Fehér Holló úgy gondolja, miután Tyson kikapott, már nem rá fognak hivatkozni a dalszövegeikben, hanem ellenfelére, és emiatt gúnyolódott.

Mostantól a rapperek azt fogják mondani Tyson helyett, hogy: “kiütlek, mint Jake Paul”? Amúgy a top 5 jóslatom sorrendben, hogy ki fogja először megírni: T.Danny, Manuel, Jaber, Desh, K.Kevin

- sértett meg egyszerre öt hazai előadót is Fehér Holló, akik még egyelőre nem reagáltak a szavaira.

Nem ez volt az első eset, hogy a rappereket vette célba a zenész, már korábban is kritizálta őket amiatt, hogy folyton a pénzzel, nyakláncokkal, modellekkel kérkednek - írja a Bors.