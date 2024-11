"Folyt a vér" - megszólalt egy szemtanú Andrei Mangra brutális megveréséről

Mint ismert, a Dancing with the Stars táncosát, Andrei Mangrát, csütörtök este súlyosan megverték egy belvárosi lakásban, és fejsérülést szenvedett. Dulakodás közben egy kés is előkerült, kábítószer-fogyasztás gyanúja miatt pedig eljárást indítottak.

Andrei Mangra

Fotó: Andrei Mangra/Instagram

A történteket egy szemtanú is végignézte, aki megszólalt az esetről:

"A társaság egész éjjel hangoskodott, de hajnalban már ijesztő zajokat hallottunk.

Kiabáltak, majd úgy hallottuk, hogy verekednek, törtek-zúztak, és jól kihallatszott, ahogyan az egyikük segítségért kiabál.

Akkor hívtuk fel a rendőröket.

Csúnya sérüléseket okoztak egymásnak, folyt a vér, ketten pedig annyira megsérültek, hogy mentőt is kellett hívni hozzájuk.

Az egyikük Andrei Mangra volt" - fogalmazott egy szemtanú.

Andrei Mangra a Mokkában sem jelent meg

A táncosnak ma reggel a Mokka stúdiójában is meg kellett volna jelennie, azonban ez sem történt meg minden bizonnyal az előző esti verekedés miatt.

"Andrei, ha fenn vagy, tessék elindulni szépen lassan, mert mindjárt jelenés lesz" – üzente a műsorvezető, Istenes László.

Az Origo is megkereste a Dancing with the Stars profi táncosát, azonban a telefonja ki volt kapcsolva, ezt követően pedig nem válaszolt a hívásokra.

Holnap, azaz szombaton lesz a negyedik élő show, ahol Szabó Zsófival kell táncolnia, azonban így a szereplése is veszélybe került.

Az Origo a TV2-t is megkereste, azonban egyelőre még nem kaptunk tőlük sem választ.

A csütörtök esti verekedés miatt súlyos testi sértés kísérlet gyanúja miatt indított eljárást az BRFK.

"Az érintett ingatlanban a rendőrök négy férfit igazoltattak, közülük hármat előállítottak. A rendelkezésre álló adatok szerint szóváltást követően tettlegességre került sor, és egy kés is előkerült.

Ketten könnyebben megsérültek, őket a mentők kórházba vitték.

A BRFK V. kerületi Rendőrkapitányság súlyos testi sértés kísérlet gyanúja miatt indított eljárást" - közölték a Blikkel.