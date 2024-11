Váratlanul feltűnt a Dancing with the Starsban Gabriela Spanic - videó

Gabriela Spanichoz is eljutott Andrei Mangra drámájának híre, hogy múlt héten súlyosan bántalmazták, ezért nem tudja folytatni a Dancing with the Stars ötödik évadát. A népszerű színésznő ezért nem bírta megállni szó nélkül a történteket, váratlanul feltűnt az ötödik évadban, bár ezúttal csak egy videóüzenetet küldött, ami kifejezetten Andrei Mangrának szólt. Az ötödik élő show-ban meg is mutatták, rögtön Mangra bejelentését követően, aki szintén videóüzenetben köszönt el a nézőktől.

Szervusz Magyarország! Szeretettel üdvözöl titeket Gaby Spanic. Ezt az üzenetet teljes szívemből küldöm jóbarátomnak, Andreinek, akivel sajnos történt egy szerencsétlenség, ami miatt rossz állapotba került.

- kezdte a videóüzenetben a színésznő, aki jobbulást kívánt Andrei Mangrának, megköszönte neki a sok segítséget és minden jót kívánt neki, és reméli, minél előbb láthatja őt újra táncolni.

Andrei Mangra brutális megverése

Andrei Mangra 2020-ban vált ismertté a TV2 táncos show-jának, a Dancing with the Starsnak köszönhetően. Ő volt az a szerencsés tácnos, aki Gabriela Spanic oldalán léphetett színpadra, és egészen a második helyig jutottak. A második évadot viszont már meg is nyerte Tóth Andival, a 2024-es évadban pedig Szabó Zsófival váltak a műsor nagy esélyesévé. Azonban a verkedési botránya ezt az álmot is derékba törte, ugyanis ma hivatalosan is bejelentették, hogy nem folytatja tovább az idei évadban, így Szabó Zsófi új partnere Suti András lesz. A profi táncos ma könnyek között vallott a Tények Pluszban arról, mi történt valójában, súlyos sérüléseit is megmutatta a kamerák előtt.