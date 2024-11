Kulcsár Edinával együtt alázta meg a volt párját G.w.M

Nagy Melanie távozott a helyszínről, miután hiába kért segítséget a személyzettől

Fotó: Nagy Melanie Instagram

Közben az is kiderült, hogy nem a véletlen műve volt a kínos jelenet, ugyanis G.w.M szándékosan tervelte ki a dolgot, ráadásul az étterem tulajdonosával.

Szerintem ez nem poénos, és a Márk asztaltársaságának is szörnyen kellemetlen lehet, hogy két és fél évvel a válás után is a volt feleségével van elfoglalva.

Mert, hogy ez történt, az alkalmazottak is elnézést kértek tőlem, és a tulajdonos is bevallotta, hogy ezt a jelenetet Márkkal tervelték ki. Nem véletlenül írta nekem a tulajdonos reggel, hogy nem gondolta volna azt, hogy szerinte ez az ártatlan poén így fog elsülni. Nem is szeretnék ehhez többet hozzáfűzni..." - szögezte le a Bors érdeklődésére Nagy Melanie, aki az is mondta a lapnak, hogy ő már nem szeretne ezzel foglalkozni, és ebből a számára rettentően kínos történetből inkább kimaradna.