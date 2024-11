G.w.M trágár módon üzent

G.w.M akkor került jobban a köztudatba, mikor ő és Kulcsár Edina felvállalta a szerelmét a nyilvánosság előtt még 2022-ben. Kapcsolatukat rengetegen kritizálták, ahogyan a rappert is a viselkedése miatt.

Fotó: Kulcsár Edina/Instagram

G.w.M durván megalázott egy kommentelőt

G.w.M mindig szókimondó volt, ami nemcsak a dalaiban, hanem a való életben is olykor problémát okozott neki. A minap az egyik bulvártémákkal foglalkozó csoportban valaki megosztott egy fotót, ahol Kulcsár Edina férje trágárkodva oszt ki egy kommentelőt, aki nem értette, hogy hogy lehet hallgatni a zenészt, ugyanis láthatóan nem volt jó véleménnyel a munkásságától.

Ha nem egy elkényeztetett kis b***gyerek lennél, tudnád, hogy miről is szólnak a vakerok. És nem kell idejönni irkálni, tűnés van retek!

- válaszolta neki a rapper.

G.w.M üzenetén az internetezők is meglepődtek, akik szerint nagyon minősíthetetlen az a viselkedés, amit megenged magának.

14 évesen mennek a "bizniszbe" a "nagyf.szú maffiagyerekek"! Gondolom iskolába járni minek, ő sem járt!

- jegyezte meg egy felhasználó.

Végtelenül szomorú, mert ő csak ezt a stílust ismeri, ergo csak ezt tudja tovább

- írta egy másik.

A stílus maga az ember

- jegyezte meg valaki.

Most milyen kevés helyesírási hiba van benne! Fejlődik

- olvasható egy hozzászólás.

Úristen mennyire proli. Edina helyében leégne a pofám, hogy ő a férjem

- fejtette ki véleményét egy internetező.

Volt párját is megalázta

Egy szemtanú beszámolója szerint G.w.M és Kulcsár Edina egy budapesti étterembe érkeztek vacsorázni a minap, de az este botrányba fulladt a rapper viselkedése miatt. Ugyanis egy véletlen folytán épp aznap este érkezett a helyszínre Nagy Mealnie is egy nagyobb baráti társasággal. G.w.M nem is tétovázott, és mindenki számára kínos jelenetet rendezett a magyar celebek egyik kedvelt helyén, mely egy étterem és közvetlen mellette egy bár is található.