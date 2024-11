Megvan, mikor indul Győzike új műsora a TV2-n

December 9-én visszatér a képernyőre a Gáspár család - közölte a TV2. „Győző családjának kalandjai a múltban nagy nézettséget értek el, a gyerekek a képernyők előtt ülők szeme láttára nőttek fel. Azt gondoljuk, hogy az ő életük most is érdekes lehet a nézők számára, ezért döntöttük a Gáspárék című reality elindítása mellett, így történetük nálunk folytatódik. Az volt a cél, hogy úgy valósítsuk meg a műsort, hogy ismét nagy közönségkedvenc legyen” – mondta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.

Győzike

Fotó: instagram.com/gaspargyozo/

Mire számíthat, aki figyelemmel kíséri az epizódokat? Győzike Budapesten vásárol lakást, ám Bea asszony egyáltalán nem lelkesedik az ötletért, hogy a fővárosban éljenek. A családfő beindítja régi vállalkozását, újra megnyitja kapuit a koporsó szalon, ami persze nem megy bonyodalmak nélkül. Beleshetünk Bea 50. szülinapi bulijára is, de akadnak például majd féltékenységi jelenetek is szép számmal, és arra az isztambuli kiruccanásra is együtt mehetünk el Gáspárékkal, ahol Bea egy hajóúton, könnyek között küldi el a férjét melegebb éghajlatra… De, hogy mi is történt pontosan, az majd csak a műsorból derül ki - olvasható a TV2 közleményében.

Gáspárék

Fotó: TV2

