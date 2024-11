Hadas Kriszta lánya megható képpel búcsúzott édesanyjától

Mint ismert, Hadas Kriszta október 31-én vásárlás közben rosszul lett, a kiérkező mentők hosszú ideig próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni az életét. Hadas Kriszta harminc évig dolgozott televíziósként. November 10-én a Kozma utcai izraelita temetőben tartották a temetését.

Hadas Kriszta 53 évesen halt meg

Fotó: Szabó Gábor - Origo

Hadas Krisztára emlékeztek

Hadas Krisztának még előző házasságából született egy lánya, Kakuk Sára, aki hét évvel ezelőtt az édesapját is elveszítette, így már mind a két szülője odafentről vigyáz rá. A fiatal lány nemrég a közösségi oldalán osztotta meg, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatói is megemlékeztek a legendás riporterről. Hadas Kriszta ugyanis rendszeresen tartott előadást az egyetemen, így a diákokat is megviselte a hirtelen halála.

Anya - írta Instagram-sztorijában Kakuk Sára, aki egy gyertyával kirakott képet mutatott, ahol pár kavics is helyet kapott, csakúgy, ahogyan a temetésén is.

Vásárlás közben lett rosszul

Halálának körülményei eleinte nem voltak tisztázottak, ugyanis az első hírek még arról szóltak, hogy vásárlás közben lett rosszul. Majd kiderült, hogy mi történt pontosan a riporterrel a halála előtt. Hadas Kriszta a Fény Utcai Piacra igyekezett éppen, amikor odafelé menet kezdte rosszul érezni magát, ekkor úgy döntött, hogy betér az ottani gyógyszertárba, ahol segítséget is kért. A gyógyszerészek készségesen segítettek is a bajba jutott Hadas Krisztának, mentőt is hívtak hozzá, közben adtak neki egy pohár vizet is. Azonban senki sem sejtette, milyen nagy a baj, a mentő nem érkezett meg időben, már nem tudták megmenteni az életét.

Fotó: Ladóczki Balázs – Origo

Hadas Kriszta karrierje

Hadas Krisztát egy emberként gyászolja a szakma, hiszen 35 éves pályafutása során rengeteg emberrel dolgozott együtt. Hosszú tévés pályafutása alatt rengeteg tévéműsoron dolgozott. 2000-ben került a TV2-höz, ahol nevéhez fűződik az Igazi vészhelyzetben, illetve a Gyerekkórház című dokumentumfilm-sorozat. Dolgozott szerkesztő-riporterként a Napló című heti riportmagazinban, illetve az Aktív és a Magellán című műsorok főszerkesztője volt. 2007-2010 között az aktuális műsorok vezető szerkesztőjeként felelt az Aktív, a Napló és a Mokka műsorokért, majd később is számos más tévécsatorna műsorában dolgozott.