Holnap búcsúztatják Hadas Krisztát, ezt kéri a család a szertartásra érkezőktől

Hadas Kriszta múlt hét csütörtökön, azaz október 31-én hirtelen rosszul lett, mentőt hívtak hozzá, akik hosszú ideig próbálták újraéleszteni, de sajnos már nem tudták megmenteni az életét. A riporter 53 éves korában halt meg, úgy tudni, szívroham következtében. Hosszú tévés pályafutása alatt rengeteg tévéműsoron dolgozott. 2000-ben került a TV2-höz, ahol nevéhez fűződik az Igazi vészhelyzetben, illetve a Gyerekkórház című dokumentumfilm-sorozat. Dolgozott szerkesztő-riporterként a Napló című heti riportmagazinban, illetve az Aktív és a Magellán című műsorok főszerkesztője volt. 2007-2010 között az aktuális műsorok vezető szerkesztőjeként felelt az Aktív, a Napló és a Mokka műsorokért, majd később is számos más tévécsatorna műsorában dolgozott.

Hadas Kriszta férjével, Balassa Jánossal

Fotó: Hadas Kriszta/Instagram

A családja rengeteg ember részvételére számít a holnapi búcsúztatón, mely pontosan november 10-én, 11 órakor lesz a Kozma utcai izraelita temetőben. Hadas Kriszta családja, azaz férje Balassa János és lánya, Kakuk Sára a megemlékezésről szóló bejegyzésben azt is leírta, hogy milyen kéréseik vannak a szertartásra érkezőktől, azok hogyan búcsúzzanak el a néhai riportertől.

Szeretettel várunk mindenkit, aki szerette vallástól, pártállástól függetlenül. Kérjük, hogy egy kaviccsal és aki szeretné, egyetlen szál fehér rózsával vegyen tőle búcsút, a férfiak hordjanak bármilyen fejfedőt (sapka is lehet).

Sári, Zsiga, Rózi, Julika, Béla és János (Kriszta nagyon büszke családja)" - írták Facebook-bejegyzésben.

Ez történt valójában Hadas Kriszta halála napján

Mint ismert, szívroham okozta az 53 éves Hadas Kriszta halálát, azonban a körülmények eleinte nem voltak tisztázottak. Az első hírek még arról szóltak, hogy vásárlás közben lett rosszul. Majd a Bors kiderítette, hogy mi történt pontosan a riporerrel a halála előtt. Hadas Kriszta a Fény Utcai Piacra igyekezett éppen, amikor odafelé menet kezdte magát rosszul érezni, ezér úgy döntött, hogy betér az ottani gyógyszertárba, ahol segítséget is kért. A gyógyszerészek készségesen segítettek is a bajba jutott Hadas Krisztának, mentőt is hívtak hozzá, közben adtak neki egy pohár vizet is. Viszont egyikőjük, sem Hadas Kriszta, sem a gyógyszerészek nem gondolták, hogy ilyen nagy a baj, és nemcsak egy rosszullétről van szó, hanem komoly szívrohamról. Így a mentősök sem rohammentőt küldtek a helyszínre, hiszen a rosszullétről tájékoztatták őket, így nem sikerült megmenteni a riporter életét.