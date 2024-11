Itt vannak az első képek Hadas Kriszta búcsúztatójáról

Váratlan szívroham okozta az 53 éves Hadas Kriszta halálát múlt hét csütörtökön, azaz október 31-én. Halálának körülményei eleinte nem voltak tisztázottak, ugyanis az első hírek még arról szóltak, hogy vásárlás közben lett rosszul. Majd kiderült, hogy mi történt pontosan a riporerrel a halála előtt. Hadas Kriszta a Fény Utcai Piacra igyekezett éppen, amikor odafelé menet kezdte rosszul érezni magát, ekkor úgy döntött, hogy betér az ottani gyógyszertárba, ahol segítséget is kért. A gyógyszerészek készségesen segítettek is a bajba jutott Hadas Krisztának, mentőt is hívtak hozzá, közben adtak neki egy pohár vizet is. Azonban senki sem sejtette, milyen nagy a baj, a mentő nem érkezett meg időben, már nem tudták megmenteni az életét.

Hatalmas tömeg gyűlt össze Hadas Kriszta temetése alkalmából

Fotó: Ladóczki Balázs – Origo

A riporter búcsúztatóját ma, azaz november 10-én tartják a Kozma utcai izraelita temetőben 11 órakor, mielőtt a résztvevőkhöz külön kéréssel is fordult a család.

Szeretettel várunk mindenkit, aki szerette vallástól, pártállástól függetlenül. Kérjük, hogy egy kaviccsal és aki szeretné, egyetlen szál fehér rózsával vegyen tőle búcsút, a férfiak hordjanak bármilyen fejfedőt (sapka is lehet).

Sári, Zsiga, Rózi, Julika, Béla és János (Kriszta nagyon büszke családja)" - írták a temetésről szóló közleményükben a közösségi oldalaikon.

Már el is kezdődött Hadas Kriszta temetése, ahová sokan érkeztek, a nagy tömeg miatt mindkét irányban állt a forgalom, amit rendőrök irányítottak.