Házasság első látásra: az egyik szereplő máris válna

Párterápián vettek részt a Házasság első látásra szereplői a műsor legutóbbi adásában, ahol Ramóna és Miki kapcsolatát is elemezték. Ramóna és Miki házassága nem indult könnyen TV2 műsorában, ugyanis a férfi megtudta, hogy a nőnek már van egy gyereke, ez pedig nagyon ellenére volt. Előbb Rami mondta ki az igent, majd az egyre jobban izzadó férfi is, némi feszengés és várakozás után. A hatásszünet a násznépet is meglepte. A salgótarjáni nő lánya sem lelkesedett túlságosan édesanyja új férje iránt, ami Ramóna szerint annak tudható be, hogy nem normális körülmények között történt a megismerkedés, illetve kislányát egyedül neveli már négy éve, így ő mindig kimaradt abból, ha egy férfival találkozott.

Házasság első látásra: Rami és Miki

Fotó: TV2

A műsor összeköltözéses szakaszában Rami a lánya nélkül bútorozott össze Mikivel, ám így sem sikerült közelebb kerülniük egymáshoz, a gyerek miatt is volt veszekedésük.

A párterápián a férj elmondta, hogy egy nagyon kedves nőnek tartja Ramit, akit tisztel és becsül, akadnak közös témáik, és sok dologban egyet is értenek, ám sok mindenben nem, és úgy érzi, azt a pluszt, amit keres, semmilyen tudomány nem fogja tudni megállapítani, hogy az ott lesz-e, vagy sem.

A gyereken túl itt még rengeteg tényezője van ennek a dolognak. Hatalmas földrajzilag a távolság. Engem a munkám Ausztriához szögez. Akkora problémák zúdultak a nyakamba, hogy engem ez pszichésen nagyon-nagyon komolyan megterhelt. Az, hogy a fizikai jelenlétemmel nem tudtam ott lenni, de itt vagyok és nem törtem meg, és azt, hogy ilyen baráti szintre eljutottam Ramival, én valahol ezt is ilyen sikernek élem meg

- magyarázta a szakértőknek.

Rami elmondta, hogy ő nem azért jött a TV2 műsorába, hogy barátot keressen, hanem mert egy igazi társra vágyott.

"A span dolog nagyon megy, ugye? De ez nem ez a kísérlet. Ide én azért jöttem, hogy szerelmet találjak. Annyira elzárkózik mindentől, és annyira nincs lehetőség, hogy nem tudok sem türelmes lenni már, sem… olyan időpocsékolásnak tartom az egészet" - fogalmazott a feleség, mire Miki elmondta, hogy neki csak barát lehet Ramiból.

Itt az ideje, hogy elmondjam azt, hogy nekem ez nagyon sok volt, én nem látok ebben perspektívát, nincsen ezzel kapcsolatosan jövőképem. És én úgy jöttem el ma ide, hogy én szeretnék kilépni, és szeretném befejezni, és szeretnék elválni

– jelentette ki a férj az adás végén, de hogy tényleg befejezik-e a kísérletet, csak a hétfői adásból derül ki.