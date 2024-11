A Házasság első látásra egykori szereplője szerint a szexen múlt a házassága

A Házasság első látásra első évada még tavasszal volt látható a TV2 műsorán, és nem várt sikert hozott a csatorna számára, ezért nem meglepő, hogy máris képernyőre tűzték a második évadot, ami még több izgalmat, drámát és váratlan fordulatot tartogat, amit nem bíztak a véletlenre.

Boda Gyöngyi és Hegedűs Csaba a Házasság első látásra első évadában házasodtak össze, nagy közönségkedvenc voltak

Fotó: TV2

A szórakoztató és egyben tudományos alapokon alapuló kísérletet rengetegen követték figyelemmel korábban, az összes epizódja nyerte az idősávját a fő konkurenssel szemben mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+). A Házasság első látásra egy-egy részét a teljes lakosság körében átlagosan közel 830 ezren kísérték figyelemmel, amihez 20,5%-os nézői részesedés párosult. Ez azt jelenti, hogy minden ötödik tévénéző a tudományos alapokon nyugvó párkereső műsort választotta kora esti szórakozásnak.

A jól bevált formátumban visszatért az előző évad két pszichológusa is, Tóth Melinda és Gaál Viktor, hozzájuk csatlakozott harmadikként Nyírő András párkapcsolati terapeuta, és ezúttal ők is változtattak a módszereiken, ami még több izgalmat ígér a nézők számára. De nemcsak ők érétkelték át az előző évad kudarcait, hanem az egykori szereplők is, mint Hegedűs Csaba, aki Boda Gyöngyivel kötött ismeretlenül házasságot, és a műsor végeztével ők voltak az egyetlen pár, akik azt mondták, hogy a kísérleten túl is folytatni szeretnék a házasságukat.

Végül ők is a válás mellett döntöttek, mert a hétköznapokban sem sikerült megoldani olyan problémákat, melyeket már a kamerák előtt sem sikerült a közönségkedvenc házaspárnak. Most a volt házasok férfi tagja, Hegedűs Csaba elmondta, hogy figyelemmel követi a második évadot, és már az első pár rész alapján rájött, hogy hol rontták el az egészet volt feleségével, Gyöngyivel és szerinte ez igaz a többi párosra is.

A mostani szereplőknek már van viszonyítási alapja. Látták a tavalyi évadot és érzik, hogy mi az, amit másképp kellene csinálni. Például, hogy ha nem fekszenek le egymással az első éjszaka, az akár még rosszul is elsülhet.

Mi nagyon úgy voltunk ezzel, hogy a kamerák előtt ezt nem akarjuk megtenni és mindenki tartotta magát. Most így visszanézve viszont ez volt a legnagyobb hiba. Mindenkinek el kellett volna engednie magát és hagy szóljon" - mondta a szintén első évadból ismert Dávid Petrának egy TikTok élő beszélgetés során. Csaba ezzel arra utalt, hogy az új évad szereplői, Fecső Judit és férje, Szabolcs rögtön elhálták a nászt az első közös éjszakájuk során, valószínűleg tanulva az előző párok hibáiból.