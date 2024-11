Elege lett a feleségéből a Házasság első látásra szereplőjének - videó

Továbbra sem találja a közös hangot a Házasság első látásra legkevésbé összeillő párja, Reni és Geri (Nagy Renáta és Tóth Gergely), akiknek már az esküvőjükön nagy volt a feszültség, a nászéjszakájuk pedig aligha sikerülhetett volna rosszabbul.

Reni és Geri, Házasság első látásra

A fiatalok a nászútjukon sem tudták jól érezni magukat: Reni már korábban kifejtette, hogy legfeljebb baráti kapcsolat alakulhat közöttük, miután Geri számonkérte, hogy miért olyan elutasító. A férfi persze nem barátkozni ment a műsorba, és egy idő után megint elege lett – amit a szerda adásban láthatnak a nézők.

Örülnék, ha egy kicsit partner lennél, mert most már nagyon kellemetlen

egyébként. Bocs, tudom, hogy ez nem épp vigasztalás, de már nagyon... Nem tudom már, hogy kérjelek meg arra, hogy partner legyél... Tényleg olyan, mintha neked semmi nem lenne jó" – fakadt ki, majd azt is megkérdezte Renitől, hogy egyáltalán miért jelentkezett a műsorba.

Ne haragudj, nem rád számítottam"

– válaszolta a lány, sokadjára jelezve, hogy Geri egyáltalán nem tetszik neki.

Házasság első látásra: mi a helyzet a többi párral?

Reni korábban egyébként Geri barátjának, az esküvőn megjelent Miló Vikinek is dühösen üzent: "Vikinek azt javasolnám, hogy tartsa meg magának a véleményét. Hiszen most ő is ugyanazt csinálja, mint én, és elsőre ítélkezik velem kapcsolatban. Így is épp elég a kommentelő emberek véleményébe belefutni. Egy ideje már nem olvasom mondjuk, de a barátnőim mondták, hogy eléggé rommá aláznak. Próbálom kizárni ezeket a negatív embereket, és nem foglalkozni az ő véleményükkel, hiszen nem is ismernek engem, fogalmuk nincsen, milyen ember vagyok. Aki nem ismer, az nyilván ítélkezik, ezzel nem nekem van dolgom" – magyarázta korábban.

