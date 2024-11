Másodszor is elvált a Házasság első látásra sztárja

A második évad szereplője, Judit sokáig boldog kapcsolatban élt az első férjével, akivel van egy közös gyerekük is, Vivien. Még szoptatós kismama volt, amikor kiderült, hogy a férje megcsalta: „Tizenhat évig voltam együtt az első férjemmel, Vivi lányom édesapjával, aki a házasságunk kilencedik évében félrelépett, majd két nappal később kiderült, hogy várandós vagyok a második gyermekünkkel” – mondta Judit a Kiskegyednek.

Hatalmasat csalódtam, de legalább volt benne annyi, hogy elém állt, majd elmondta, hogy megcsalt. Persze, ez a fájdalmamat nem enyhítette, én szégyelltem magam helyette. Egy időben meg a barátaimnak sem mertem elmondani, hogy félrelépett, mert annyira megdöbbentő és váratlan volt az egész.

Szinte tökéletes volt a házasságunk, nagy szimbiózisban éltünk férjként és feleségként, és szülőként is jól kiegészítettük egymást. Legalábbis azt hittem. Aztán rá kellett jönnöm, hogy bár ő lépett félre, én is felelős vagyok a történtekért. Az anyává válást követően ugyanis leginkább a szülőségre koncentráltam, elveszítettem a női mivoltomat, ami a kettőnk kapcsolatára is rányomta a bélyegét” – mesélte Judit.

Megbocsátotta a megcsalást, még évekig együtt volt az első férjével

Annak ellenére, hogy férjével annak félrelépése után még hét évig együtt maradtak, a második gyermekét képtelen volt megtartani.Ezután Judit ismét a szerelmet kereste, de a következő frigy nem tartott sokáig, csupán másfél évig, és azóta is egyedül neveli lányát. Most pedig rábízta a sorsát a három szakértőből álló csapatra, akik kiválasztották neki a tökéletes férjjelöltet.

Nem félt a Házasság első látásra műsortól

Judit – bevallása szerint – kíváncsian állt a dologhoz, s a lánya is támogatott őt a döntésben. "Fejben eldöntöttem, hogy minden jól fog alakulni, úgyhogy nem a félelem és a pánik, mint inkább a megnyugvás uralkodott el rajtam” – mondta. Majd hozzátette:

Gyakorlatilag már előre szerelmes voltam az új férjembe, aztán sok mindent átértékeltem, amikor megpillantottam az oltár előtt.

Úgy is mondhatjuk, hogy megsemmisültem."