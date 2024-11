A szex miatt támadják a Házasság első látásra szereplőjét

Fecső Judit és Szolnoki Szabolcs november 18-án tűntek fel a tévéképernyőn a TV2 nagysikerű, Házasság első látásra című realityjében. A műsor második évadának első adásában találkoztak először, majd rögvest össze is házasodtak. A feleség eleinte elgondolkodott, kell-e ez neki, de belevágott a hathetes kalandba és igent mondott. Judit 16 évig, Szabolcs 26 évig élt házasságban, azonban most nyitottak az úja kapcsolatra.

Házasság első látásra: Judit és Szabolcs között azonnal meg volt az összhang és a vonzalom. Most emiatt támadják a házaspárt

Fotó: TV2

A házaspár között szemmel láthatólag azonnal meg volt a vonzalom, amit nem is akartak leplezni, de miért is tették volna, hiszen ezért jelentkeztek a kísérletre. Azonban durva kritikákat kapnak a közönségtől, mivel viccelődtek a nászéjszakán történteken, és félreérthetően kommunikálták, mi is történt köztük valójában. Emiatt sokan arra gondoltak, már azonnal le is feküdtek egymással, ami miatt többen is durván kritizálták az új házaspárt.

Hogy hajnalban mi történik az ágyban, azt persze nem veszik kamerák, de Szabolcs a nászéjszaka után megkérdezte feleségét, hogy mégis mi történt itt éjszaka, ugyanis a férfi elmondása szerint Judit akcióba lendült. „Te mit csináltál éjszaka? Miért nem hagytál békén?" - tette fel a kérdést a férj, amire Judit zavarba jött.

Kicsit rosszalkodtunk, de ennyi. Részleteket nem árulnék el erről"

- mondta a férfi az estéről, ám azt is elárulta, hogy a különleges éjszakára nem lehet panasza. "Mindketten jók vagyunk, öt csillag" - tette hozzá. Így nem is meglepő, hogy mindenki arra gondolt, hogy szinte ismeretlenül is engedtek a kísértésnek. Most Fecső Judit azonban tisztázta a helyzetet, mert már nem bírta tovább, hogy emiatt támadják őket.

Fecső Judit tisztázta a helyzetet

A feleség a közösségi oldalán vágott vissza a gyűlölködő kommentelőknek, és igyekezett helyre is tenni azokat, akik gusztustalan stílusban szidják őt és férjét.

Mindig is tudtam, hogy média világa nem csak a szépről és a jóról szól… Na, de az a cunami áradat, ami jön idestova 6 napja, az azért komoly… Én sem tudtam mire vállalkozom, de hosszas gondolkodás után belevágtam! Az, hogy ti, egyesek mit meg nem engedtek magatoknak, szomorú és bicskanyitogató…

Tudnám még fokozni, de inkább nem teszem… Nem kívánok magyarázkodni, mert úgy gondolom, hogy 46 évesen nem kell senkinek sem… Az, hogy ti mi gondoltok, az már NEM az én problémám... Köszönöm a Szabinak, hogy most tisztázta, NEM háltuk el a nászt! De mégis, kinek mi köze hozzá? Szerintem semmi..." - írta ingerülten Fecső Judit a bejegyzésében, ami mellé a műsorban készült képekről mellékelt egy montázst.