Egy pár lehet a Házasság első látásra előző évadának két szereplője - fotó

A Házasság első látásra első évada még március 18-án debütált, és sikereit mi sem bizonyítja jobban, minthogy az összes epizódja nyerte az idősávját a fő konkurenssel szemben mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+). A Házasság első látásra egy-egy részét a teljes lakosság körében átlagosan közel 830 ezren kísérték figyelemmel, amihez 20,5%-os nézői részesedés párosult. Ez azt jelenti, hogy minden ötödik tévénéző a tudományos alapokon nyugvó párkereső műsort választotta kora esti szórakozásnak - áltt a TV2 közleményében. A sikert a hét elején indult második évad is garantálja, máris hatalmas figyelem övezi az új házasok életének alakulását.

Dávid Petra házassága volt az egyik legemlékezetesebb a Házasság első látásra előző évadából

Fotó: TV2

A műsor különlegessége, hogy a szereplők a tudományra és a pszichológia területén elismert szaktekintélyekre bízzák magukat, hogy megtalálják számukra az igaz szerelmet, méghozzá úgy, hogy vadidegenként házasodnak össze a pszichológusok választása alapján. A formátum itthon is hamar belopta magát a nézők szívébe, és nemcsak, hogy a nézők kedvencévé vált. És nem csak a műsor, hanem a korábbi szereplők is, akiknek életét azóta is sokan figyelemmel kísérik a közösségi oldalaikon. Az egyik legismertebb közülük Dávid Petra, akinek viharos házasságára sokan emlékeznek a mai napig. A személyi edzőként is tevékenykedő influenszer a második évadban is visszatért egy adás erejéig, ugyanis az egyik férj, Zoli közeli barátja.

Dávid Petra ennek ellenére most Gerivel és Renátával tud leginkább azonosulni az új évadban, csak felcserélődtek a szerepek, mert ezúttal a férj került olyan helyzetbe, mint annakidején Petra Kabai Andrással kötött házassága során, amikor a férfi külseje miatt alázta meg folyton a nőt. Dávid Petra már akkor is szemet vetett a kísérlet egy másik házaspárjának férfitagjára, Brem Lászlóra, aki Góbi Hildával alkotott egy párt. Bár úgy tűnt, hogy az ő kapcsolatukból még bármi lehet, mégsem maradtak együtt, úgy tudni, azóta is mindketten facérok.

Most váratlanul egymás mellet tűnt fel Dávid Petra és Laci, aki úgy tűnik, egy gyönyörű csokorral is kedveskedett a nőnek, aki korábban egyáltalán nem rejtette véka alá az érzéseit, hogy mennyire tetszik neki a férfi. Dávid Petra csak annyit írt a közös fotójuk mellé: ezt már nagyon vártam. Természetesen azonnal beindultak a találgatások a fotójuk alatt, és nagyon sokan örülnének neki, ha alakulna köztük valami, mert nagyon összeillő párnak találják őket.

Hát, őszintén, én örülnék nektek

- írta valaki visszafogottan.

Megérdemelnéd Petra végre, hogy boldogok legyetek együtt!

-írta egy másik követője, míg más csak óvatosan közelítette meg a témát és megkérdezte, hogy egy párt alkotnak-e. De volt olyan is, aki rögtön meg volt arról győződve, hogy ez azt jelenti, együtt van a TV2 két sztárja.

Szívből gratulálok, hogy én ennek mennyire örülök! Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok nektek!

- írta a lelkes kommentelő, azonban a többi bejegyzésből kiderült, hogy Dávid Petra születésnapját ünnepelték egy nagyobb társasággal, bár ez még nem zárja ki, hogy Laci és a nő között több legyen barátságnál. Azonban ezt még egyikük sem erősítette meg.