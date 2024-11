A Házasság első látásra szakértője megdöbbentő dolgokat mondott az új évadról az Origónak

A Házasság első látásra első évada még tavasszal indult a TV2 műsorán, és nem várt sikert hozott a csatorna számára, ezért nem meglepő, hogy máris indul a második évad, ami még több izgalmat, drámát és váratlan fordulatot tartogat, ami nem lesz véletlen. A szórakoztató és egyben tudományos alapokon alapuló kísérletet rengetegen követték figyelemmel, az összes epizódja nyerte az idősávját a fő konkurenssel szemben mindhárom kiemelt korcsoportban (A18-59, A18-49, A4+). A Házasság első látásra egy-egy részét a teljes lakosság körében átlagosan közel 830 ezren kísérték figyelemmel, amihez 20,5%-os nézői részesedés párosult. Ez azt jelenti, hogy minden ötödik tévénéző a tudományos alapokon nyugvó párkereső műsort választotta kora esti szórakozásnak.

Hatalmas siker volt a Házasság első látásra 1. évada a TV2-n, november 18-án kezdődik a második évad a csatorna műsorán

Fotó: TV2

Most a műsor népszerű pszichológusa, Gaál Viktor az Origónak beszélt arról, hogy mire számíthatnak a nézők az új évadban, és arról is, hogyan értékelték az előző évad kapcsolatainak alakulását. További titkokat is elmondott a módszereikről, és azt is tisztázta, hogy valójában mi a céljuk a kísérlet során, amit szerinte nagyon sokan félreértettek ez idáig.

Azt láttuk az első évadban, hogy amíg mi szakértők ott voltunk a párok számára, amíg támogattuk őket, addig dolgoztak a kapcsolaton, de aztán kihűlt a dolog.

Ezért most a második évadban arra fókuszáltunk a csapattal, hogy megkeressük azokat az alaptraumákat, amik mentén a párok illeszkednek egymáshoz. Ez azért fontos, mert az alaptrauma az nagyon sok mindent meghatároz az emberek személyiségében. Ennek a változtatásnak köszönhetően most sokkal intenzívebbek lettek a dinamikák a párkapcsolatokban, sokkal nagyobbak lettek az érzelmi hullámvasutak is, de sokkal inkább ragaszkodtak egymáshoz. És még talán annyit elárulhatok, hogy sokkal nagyobb lesz a kötődés is a párok között, mint az előző évadban” – kezdte lapunknak Gaál Viktor, pszichológus, aki Tóth Melindával és Nyírő Andrással átértékelte, hol csúszhattak félre a dolgok az előző évadban, és egyetértettek abban, hogy változtatnak a módszereiken.