Dühösen üzent Miló Vikinek a Házasság első látásra szereplője

A Házasság első látásra egyik megosztó szereplője Nagy Renáta, akinek nemcsak hogy nem tetszett a neki szánt Tóth Gergely, de a viselkedésével folyamatosan jelezte is, hogy az egész helyzet nincs ínyére.

Házasság első látásra: Reni és Geri az esküvőjükön

A násznép és a kommentelők egy része számon is kérte, hogy miért "vágta a pofákat", a férj barátjaként meghívott Miló Viki pedig már az esküvőn rátámadt. "A kislány megjelent, fintorgott, és még az igent is csak hosszú bíbelődés után mondta ki. Elutasítást láttam az arcán, ezt követően pedig már nem tudtam pozitívan hozzáállni" – magyarázta.

Mostanra Nagy Renáta is reagált:

Vikinek azt javasolnám, hogy tartsa meg magának a véleményét.

Hiszen most ő is ugyanazt csinálja, mint én, és elsőre ítélkezik velem kapcsolatban. Így is épp elég a kommentelő emberek véleményébe belefutni. Egy ideje már nem olvasom mondjuk, de a barátnőim mondták, hogy eléggé rommá aláznak. Próbálom kizárni ezeket a negatív embereket, és nem foglalkozni az ő véleményükkel, hiszen nem is ismernek engem, fogalmuk nincsen, milyen ember vagyok. Aki nem ismer, az nyilván ítélkezik, ezzel nem nekem van dolgom" – nyilatkozta a Ripostnak.

Házasság első látásra: mi volt a baj?

A pusztaszabolcsi lány a lapnak ismét elmondta, ami már az esküvőn kiderült: neki a mediterrán típusú, sötét hajú férfiak a gyengéi, Geri vörös hajával és szakállával nem tudott megbarátkozni. Reni közben emlékeztetett arra, hogy a párjának is más az ideálja: "Úgy tudom, ő a dekoratív lányokat kedveli, nagy szájjal, nagy fenékkel – épp ezért nem is tudom, miért van mindenki felháborodva, köztük Miló Viki is" – magyarázta.

Mint írtuk, a fiatalok nászéjszakája rosszabbul nem is sikerülhetett volna, Reni inkább töltötte volna az éjszakát a kádban vagy asztalon, mint hogy Geri mellett aludjon – aki azonban úgy vélte, egy ágy van egy szobában, nem lehet mit tenni.

