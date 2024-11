Házasság első látásra: mennyit számít a pénz egy új kapcsolatban?

A TV2 műsora, a Házasság első látásra tavaly is nagy siker volt, idén kiváló nézettséggel tért vissza, minden este nyerte a műsorsávját. De mi visz rá embereket, hogy ismeretlenekkel házasodjanak, ráadásul kamerák előtt? Nyírő Andrást, a műsor egyik párkapcsolati szakértőjét kérdeztük.

Nyírő András, a Házasság első látásra egyik párkapcsolati szakértője

Fotó: TV2

Mi visz rá embereket, hogy tévéműsorban keressék a párjukat, sok százezer tévéző előtt?

- Azért vesznek részt ebben a kísérletben, mert egyszerűen csak szeretnék megtalálni a párjukat, és most lehetőséget kapnak arra, hogy olyan emberekkel találkozzanak, akik hasonló céllal jelentkeztek. Annak a tudata pedig, hogy másik tizenegy ember is ugyanezt keresi, csökkentheti bennük a félelmet, valamint erősítheti az összetartozás érzését. Nyilván a szakértők szakmai támogatása is sokakat megnyugtathat, és biztosíthatja őket arról, hogy segítenek a megfelelő döntések meghozatalában. Azonban ne feledjük el, hogy a felelősség ebben az esetben is azé, aki úgy dönt, hogy más döntsön helyette.

Mennyire tud meghitt lenni egy beszélgetés, ha több kamera is veszi?

- Ami a kamerák jelenlétét illeti, a több kamera előtt zajló beszélgetés valóban másféle dinamikát hozhat, mint egy privát, "intim" társalgás, de meglepő módon az ebben évadban szereplő hat párnál ebből szinte semmit sem észleltünk. Minimális volt az önkontroll, öncenzúra.

Nem volt érezhető a „kamerafaktor”, azaz a kamera tudata.

Mivel a résztvevők tejesen beleengedték magukat az eseményekbe, nekünk szakértőknek is könnyebbé vált a helyzetek, interakciók elemzése. Így nyitottá vált a lehetőség arra, hogy a kísérlet eseményein keresztül a néző jobban belelásson a kapcsolati kommunikációk problémáiba, és azok megoldásaiba.

Házasság első látásra

Fotó: TV2

A Ramóna-Miki párosnál sok internetező kiborult azon, hogy a férfin látszott, hogy nem akar olyan partnert, akinek gyereke van, mégis olyat kapott. A szakértők tudták róla, hogy gyermektelen párral szeretne összejönni? Ha igen, miért gondolták a párkapcsolati szakértők, hogy ezt kipróbálják?

- A magam részéről a választásnál némi szkepticizmussal fogadtam a párosítást, de abban, amit Viktor mondott, hogy Ramóna gyerek iránti szeretete, jó mintát ad majd Miki számára, egyet kellet, hogy értsek, hiszen számos példa van arra, hogy a kezdeti előítéletek eltűnnek, mert felülírja őket egy jól, szenvedélyesen működő párkapcsolati harmónia. Végül is Miki ezt az akadályt jól vette az oltár előtt, hiszen a lehetősége meg lett volna a „nem” szó kimondására is.