A Házasság első látásra fájdalmas emlékeket idézett fel Orosz Barbarában

Orosz Barbara mutatta be az új évad szereplőit a sajtó képviselőinek

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A műsorvezető úgy gondolja, hogy ez valóban egy hiánypótló része a Házasság első látásra című műsornak, mely alapvetően egy pszichológiai kísérleten alapul, hiszen a házaspárokat a szakértők különféle szakmai szempontok alapján állítják össze. A második évadban sok visszacsatolás várható arról, hogy az első évadban hol futottak vakvágányra a kapcsolatok és miért, valamint a jelenlegi

kapcsolatokról is átfogóbb képet kaphatnak a nézők, hiszen a pszichológusok véleményét is megismerhetik a háttérműsor által. Orosz Barbara úgy érzi, számára is megtisztelő lehetőség, hogy velük együtt segíthet azoknak, akik hasonló problémákkal néznek szembe, mint a műsor szereplői és ígéri, provokatív kérdéseivel a nézők a legkellemetlenebb helyzetek hátterébe is bepillanthatnak,

és jobban megérthetik majd a szereplők reakcióit, akik őszintén, kendőzetlenül mesélnek majd arról, hogyan élték meg a féltékenységet, a veszekedéseket, az exek felbukkanását és hogyan lobbantak szerelemre.

Orosz Barbara ajádnékként tekint arra, hogy az emberek könnyen megnyílnak neki

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Igazán kivételes a helyzetem, csodás megélni amikor valaki megnyílik nekem. Amikor érzi, hogy minden idegszálammal csak rá figyelek és mindent megteszek, hogy biztonságban érezhesse magát. Ajándékként élem meg ezt az egymásra hangolódást.

Az egész televíziózásban ez mozgat leginkább. Egy másik ember bizalma, aki közel enged, valódi kincs, amivel nem élhetünk vissza. Úgy érzem az emberek mára elszoktak a totális figyelemtől, néha ezért zavarban is érzik magukat, mintha nem lennének saját maguk számára sem elég érdekesek. Pedig minden ember tele van titokkal, érzelemmel, sokan meg nem értettséggel, ezt imádom feltérképezni.

Gyakran érezzük, hogy olyan álságos világban élünk, ahol sokan folyamatosan szerepet játszanak. Aki pedig nem, az azt gondolhatja, egyszerűbb lenne ha megtenné, hisz álarc mögött megbújva talán kevésbé lenne sérülékeny.

Az őszinteség, a valódi érzelmek felvállalása ma rengeteg embernek okoz nehézséget. Talán emiatt van mostanában ennyi sikertelen párkapcsolat, mert nem merik az emberek annyi csalódás és bánat után megmutatni a valódi arcukat. És gyakran gyorsabban bedobják a törülközőt, elmenekülnek a feltételezett kudarc elől, meg se próbálnak küzdeni, energiát tenni egymás valódi megismerésébe, mert feladni sérülésmentesebb. Pedig a menekülés is nagyon tud fájni és el is bizonytalanít. Csak nem menekülhetünk egy életen át! Rengetegen élnek ma kötődési problémákkal. Képtelenek, vagy nem is akarnak felelősséget vállalni. Akkor sem ha nem kényelmes számukra egyedül élni. Egyszerűbb azt mondani, én inkább felvállalom, hogy önző vagyok és csak magamra fókuszálok, mint szembesülni azzal, hogy egy boldog párkapcsolatért tenni kell. Tele van kísértéssel a világunk, a csere lehetősége pedig folyamatosan fennáll. Ez félelmetes azok számára, akiknek nem stabil az önbizalmuk, nem magabiztosak, rettegnek, hogy nem elég jók, hogy a következő pillanatban el fogják őket hagyni” - magyarázta Orosz Barbara, aki büszke arra, hogy előtte általában ezek az álarcok megszűnnek, vagy lehullanak, ami szerinte azért van, mert valódi érdeklődéssel fordul az emberek felé.