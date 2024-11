A szakértő is megszólalt a Házasság első látásra egyik legvitatottabb kapcsolatáról

Ma esete, a Dancing with the Stars után látható először a Házasság első látásra kísérő műsora, a Házasság Extrákkal a TV2 műsorán, melynek műsorvezetője Orosz Barbara. Az első évad okozott egyfajta hiányérzetet a nézőknek és a szereplőknek is, hogy nem volt olyan fórum, ahol reagálhatnak a látottakra, ezért döntött úgy a csatorna, hogy ezt az űrt most pótolják. Így az első adásban részt vettek a második évad házaspárjai, és az első évadból Dávid Petra, valamint Szandavári Gergely, ami nem volt véletlen, hiszen kettejük házasságához nagyon hasonló dinamikákkal találkozhatnak a nézők az idei évadban is.

Széplaki Zoltán és Oláh Orsolya kapcsolata nem indult zökkenőmentesen

Fotó: TV2

A szereplőkhöz csatlakozott a műsor két szakértője is, Gaál Viktor és Nyírő András is, előbbi most állást foglalt az új évad egyik legmegosztóbb házaspárjának vitás kérdéseiben is. Többen is megállapították, hogy ugyanaz történik Orsi és Zoli között, ami az előző évadban Bogi és Geri között, aki szintén nem vitatta ezt az állítást a látottak alapján. A pszichológus, Gaál Viktor sem tudott szó nélkül elmenni a páros viselkedése mellett, és végül Zolihoz intézte a kérdéseit, ugyanis szerinte a férfi nem tartotta tiszteletben új felesége határait.

Te nem figyeltél oda a nonverbális jelzéseire, az egész testbeszéde eleve be volt már feszülve, és ott nem erőltetem már tovább. Tehát, ha eljutottam egy falig, én ott leállok. Tudom, te egy tűzoltó vagy...

- kezdte a monológját a műsor szakértője, aki meg is kérdezte a férfit, hogy ő pszichésen elbírja-e viselni a feleségét, annak visszautasításait.

Akit érdekel, hogyan reagált erre Zoli és Orsi, az ma este megnézheti a Dancing with the Stars után, 22:40-től a Házasság extrákkal című műsorban, mely elérhető már a TV2 Playen is.