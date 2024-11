Káromkodva hagyta ott a férjét a Házasság első látásra szereplője - videó

Folytatódtak a drámák a Házasság első látásra szerdai adásában. Nemcsak Reni és Geri között romlott tovább a viszony, de Orsi és Zoli (Oláh Orsolya és Széplaki Zoltán) sem találták a közös hangot, az összeköltözés után egyből össze is vesztek – annyira, hogy a lány fogta a kutyáját, és le is lépett a lakásból.

Házasság első látásra: Zoli és Orsi az esküvőjükön

Fotó: TV2 / TV2

Zoli alighogy megérkezett, összetört három vázát (véletlenül), a java azonban csak ez után következett – bár nem mondhatni, hogy Orsi eleve nagy lelkesedéssel vágott volna neki a közösen töltendő heteknek. "Amikor idefelé sétáltam, akkor azt éreztem, bárcsak visszafordulhatnék. Azért ez egy ilyen kötelező börtön, amit vele kell töltenem" – mondta a lakás felé menet.

Zolinak aztán nem tetszett, hogy Orsi kutyája nem teljesen szobatiszta, ebből lett az igazi nagy veszekedés. "Ha a híd alatt kellene laknom a kutya miatt, akkor inkább oda mennék. Ahogy ő reagált erre a dologra, az inkább gyerekes. Pedig úgy tudom, hogy apa" – méltatlankodott Orsi, majd sűrű káromkodások közepette el is viharzott a kutyával a lakásból.

"Le vagyok döbbenve, hogy ilyen eset ezt váltja ki belőle. Nem tartom indokoltnak ezt a reakciót, amit kivált belőle" – értetlenkedett közben Zoli, szerinte normálisabban is meg lehetett volna beszélni a helyzetet. Nézze meg, hogy mi történt!

Házasság első látásra: mi a helyzet a többi párral?

Voltak még izgalmak a szerdai adásban, Mikinek például az arcára fagyott a mosoly, amikor Rami közölte vele, hogy a kislánya is költözik a közös lakásba – de mint kiderült, csak megviccelte a párját, látni akarta a reakcióját. Reni korábban azon borult ki, hogy a párja, Brumi milyen sok nővel lefeküdt, köztük azonban nem tartott sokáig a mosolyszünet – ahogy Judit és Szabolcs is elég jól megvannak egymással, a nőről még a bikinifelső is lekerült a nászúton.