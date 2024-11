Házasság első látásra: egy hatalmas csalódás tönkreteheti egy pár kapcsolatát - videó

A Házasság első látásra második évada egy héttel ezelőtt kezdődött el a TV2 műsorán, azonban már most több botrányt láthattak a nézők, mint az előző széria elején. A hétfő esti adásban Ramóna és Miki kapcsolata fordulóponthoz érkezik.

Házasság első látásra: Rami és Miki

Fotó: TV2

Ramóna és Miki házassága nem indult könnyen TV2 műsorában, ugyanis a férfi megtudta, hogy a nőnek már van egy gyereke, ez pedig nagyon ellenére volt. Előbb Rami mondta ki az igent, majd az egyre jobban izzadó férfi is, némi feszengés és várakozás után. A hatásszünet a násznépet is meglepte. A salgótarjáni nő lánya sem lelkesedett túlságosan édesanyja új férje iránt, ami Ramóna szerint annak tudható be, hogy nem normális körülmények között történt a megismerkedés, illetve kislányát egyedül neveli már négy éve, így ő mindig kimaradt abból, ha egy férfival találkozott.

Hatalmasat csalódott a Házasság első látásra sztárja

A pár a nászútját tölti jelenleg Olaszországban, ahol az eddig zárkózott Miki fájdalmas emlékeiről mesélt újdonsült feleségének.

"Ma már köszönő viszonyban sem vagyok a romantikával, de ez nem volt mindig így. Fullos reggelikkel készültem még anno. Ha itt felszínre is tör, nagyon gyorsan vissza hesegetem a tudatalattimban.

Az eddigi kapcsolataim során nem azt kaptam, amit elvártam volna.

Azt gondolom, hogy ez lehet mögötte" - ecsetelte Miki Ramónának, miközben a tengerparton bicikliztek.

A 31 éves ara hangsúlyozta, hogy ő türelmes, ha pedig Miki még szerelmes lesz, biztos abban, hogy ugyanolyan romantikus lesz majd, mint azelőtt - derült ki a TV2 által megosztott videóból.

Sok támadást kapott kislánya miatt Ramóna

A Házasság első látásra szereplője már az első adás után kapott negatív hozzászólásokat, melyek nagyon megérintették őt.

„Az első nap elkezdtem olvasni a kommenteket, majd rájöttem, hogy teljesen felesleges.

Sok negatív hozzászólás jött a lányom viselkedésére és a családomra, ami után elegem lett.

Úgy éreztem, hogy ha tovább olvasom őket, akkor tönkre fogom tenni az idegrendszeremet. Mindenkinek megvan a véleménye, én ezzel nem értek egyet. Nagyot csalódtam, hogy ennyire gonosz felnőttek vannak. Fel voltam háborodva, hogy akkor mit várunk az iskolában lévő gyerekektől, akik folyamatosan csúfolják egymást.

Rájöttem, hogy ez azért történik, mert a szülők nem rendelkeznek annyi intelligenciával, hogy megtanítsák a gyerekeket hogyan kell viselkedni.

Mindenki gondol, amit gondol” – akadt ki az Origónak.