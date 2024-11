Rögtön szexszel nyitott a Házasság első látásra egyik párosa

Judit és Szabi november 18-án tűntek fel a tévéképernyőn, mint a TV2-es reality, a Házasság első látásra szereplői. A műsor második évadjának első adásában találkoztak először, majd rögvest össze is házasodtak. Utóbbi kicsit elgondolkodott, kell-e ez neki, de belevágott a hathetes kalandba és igent mondott. Judit 16 évig volt házas, Szabi 26 évig, most nyitottak az úja kapcsolatra. A férfi meg is jegyezte, hogy az élete egy film, ő pedig a főszereplő benne - nagy baj is volna, ha más lenne a főszereplő, nem ő a saját filmjében.

Házasság első látásra

Fotó: TV2

Az esküvőn a férfi tűnt lelkesebbnek, már az ismerkedés első perceiben azt akarta megtudni, van-e bugyi a nőn, majd hosszan puszilgatta, csókolgatta, amit a menyasszony inkább hagyott, minthogy viszonozta volna.

Házasság első látásra - kamerák nélkül

Hogy hajnalban mi történik az ágyban, azt persze nem veszik kamerák, de Szabi a nászéjszaka után megkérdezte feleségét, hogy mégis mi történt itt éjszaka, ugyanis a férfi elmondása szerint Judit akcióba lendült. „Te mit csináltál éjszaka? Miért nem hagytál békén?" - tette fel a kérdést Szabi, amire Judit zavarba jött.

"Kicsit rosszalkodtunk, de ennyi. Részleteket nem árulnék el erről" - mondta a férfi a Ripost szerint, ám azt is elárulta, hogy a különleges éjszakára nem lehet panasza. "Mindketten jók vagyunk, öt csillag" - tette hozzá.

