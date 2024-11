Házasság első látásra: ki kivel lesz párban?

A Házasság első látásra második évada előtt nyereményjátékot hirdetett a TV2, a nézők arra tippelhetnek, hogy a már bemutatott tizenkét szereplő közül kit kivel állítottak párba a szakértők, hogyan áll majd össze a hat pár.

Házasság első látásra: a nők

Házasság első látásra: a férfiak

Mint ismert, a műsor lényege, hogy a szingli jelentkezők számára pszichológusok keresnek párt – a felek azonban csak az esküvőjükön találkoznak először, majd a nászút és pár hetes együttélés után kell eldönteniük, hogy együtt maradnak-e.

Ennél az évadnál most a nézők is tippelhetnek nyereményekért (belépőért, wellness hétvégéért, telefonért) a párosok összetételére, amihez egy kis videós segítséget is nyújtott a TV2:

Házasság első látásra: kik a szereplők?

A szereplőket már korábban bemutatták: itt egy galériát is megnézhet róluk, alább pedig a hivatalos bemutatkozásukat olvashatja. Ezek alapján mit gondol, ki kivel került párba?

A nők

Nagy Reni, "A zárkózott" – Egy 26 éves pusztaszabolcsi lány, aki műsorvezető szeretett volna lenni, de megtetszett neki a könyvelés, így végül amellett tette le a voksát. Most a szívem még zárt, de szeretetéhes vagyok.

Balázs Ramóna, "A gondoskodó" – 31 éves salgótarjáni lány, akiről érdekesség, hogy területvédelmi tartalékos. Van egy 8 éves kislánya, akit három éve egyedül nevel. Hiszek a tündérmesében, hogy rám is vár valaki, aki a kislányommal együtt elfogad.

Kovács Renáta, "A nagyszájú" – 30 éves budapesti lány, aki nagy reményekkel vág neki a kísérletnek. A szívéhez a kutyáján keresztül vezet az út. Ha a jelölt nem úgy áll kedvencéhez, akkor azonnal búcsút intenek egymásnak. Végre egy bizalomra épülő kapcsolatra vágyom, ahol tényleg megbecsülnek.

Dr. Dezső Marica, "A félénk" – 42 éves ügyvéd. Ha egy kapcsolatban azt érzi, hogy a párja más nőkkel flörtöl nem ad második esélyt, azonnal kiadja a férfi útját. Szeretnék valakihez tartozni végre, nem akarok egyedül megöregedni.

Oláh Orsi, "Az érzékeny" – 29 éves, műkörmösként dolgozik. Úgy véli, hogy férfi és nő között nincs barátság.

Nagyon önálló vagyok és nehezen nyitok a férfiak felé, mert bizalmatlan vagyok.