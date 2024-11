Nagy sikerrel, különleges látvánnyal indult az egymillió dolláros bokszverseny

A magyar sportolók közül Száraz Gergő lépett először a ringbe az azeri Tayfur Aliyev ellen. A szakértők már előzetesen jelezték, hogy nehéz küzdelem vár a magyar ökölvívóra, mivel ellenfele nem könnyű eset. Bár Száraz mindent megtett a ringben, de Aliyev végig fölényeskedett, kontrollálta az összecsapást, így a bírók végül az ő javára döntöttek.

A HELL Boxing Kings egyik mérkőzése Száraz Gergő és az azeri Tayfur Aliyev között zajlott, az utóbbi győzelmével zárult

Fotó: HELL Boxing Kings

Száraz Gergő után egy fiatal magyar boksztehetség, Kiss Levente is megmutathatta magát a Hell Boxing Kings ringjében, és kimagasló teljesítményt nyújtott a román Emanuel Mican ellen. Erdei Zsolt mentoráltja most bizonyíthatta tehetségét, a nézők is nagy érdeklődéssel fogadták a küzdelmet. amit a nézők is lelkesen fogadtak. A mérkőzés végén a bírók egyértelmű pontozással a magyar sportolónak ítélték a győzelmet.

Azonban nemcsak a hazai sportolók hoztak érdekes és feszült mérkőzéseket, hanem a nemzetközi mérkőzések is. Az egyik legfeszültebb összecsapásnak a cseh Petr Novak és az azeri Seyidaga Naghiyev meccse ígérkezett, akik között már korábban is elég feszült a hangulat, ugyanis az előző esti mérlegelésen a szervezőknek kellett megelőzni az idő előtti összetűzést a két férfi között.

A mérkőzésen Novak és Naghiyev szinte azonnal egymásnak estek, azonban végig kiegyenlített volt a küzdelmük. Úgy tűnt, mindkét bokszoló beleadta minden erejét a győzelem érdekében. A ringben érzékelhető feszültség átterjedt a közönségre is, akik nagy figyelemmel kísérték végig az eseményeket. Az összecsapás végén a bírók a cseh Petr Novakot találták a jobbnak, így végül az ő kezét emelték magasba győztesként - írja a Bors.