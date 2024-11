A Hollywood-felirat szelleme máig kísért: ki is az a színésznő, aki leugrott róla?

Az álom városa Los Angeles, már akinek összejönnek az álmai. Ilyen vágyakkal indult Peg Entwistle is, akit csak úgy ismerünk: a Hollywood felirat szelleme. A fiatal lány szeretett volna az egyik legnagyobb és leghíresebb színésznő lenni. Sokan indultak el így, ám csak kevesen lettek szupersztárok. Peg labilis idegrendszere azonban nehezen bírta az elutasítást, így 1932. szeptember 18-án éjjel úgy döntött, megcsinálja élete legnagyobb alakítását, amivel egy életre beírja magát az álomgyár történelmébe: felmászott a Hollywood felirat H-betűjére és a mélybe vetette magát. Holttestét napokkal később találták csak meg. Hollywood egyik legnagyobb titka egyben a legmisztikusabb rejtélye, ugyanis többen állítják, Peg szelleme a mai napig a felirat körül kísért.

Peg Entwistle, a Hollywood felirat szelleme Fotó: Peg Entwistle family

A Hollywood felirat szelleme: ki volt Peg?

Walesben született Peg Millicent Lilian Entwistle néven, édesapjával 1912-ben ment Los Angelesbe New Yorkból, remélve, hogy felfedezi őt a némafilm ipar. Szülei gyors halála után a nagybátyjához került, majd 17 évesen nekiindult szerencsét próbálni a filmipar felé, de előbb a színház találta meg New Yorkban. 1925-ben több szerepet is kapott, többek között a A vadkacsa című előadásban pozitív kritikákat kapott, a későbbi kétszeres Oscar-díjas legenda Bette Davis is elismerően nyilatkozott róla, aki akkoriban még szintén egy kezdő, az álmait kergető színésznő volt. Peg tragédiája akkor kezdődött, amikor hozzáment az alkoholista és bántalmazó Robert Lee Keith-hez, aki szintén színész volt. A frigy a férfi kirohanásai miatt alig tartott két évig, azonban Peg lelkileg instabillá vált. A válás után Los Anglesbe ment, a gazdasági válság ellenére tombolt a hangos film, gondolta karriert épít. Pechére egy igen hálátlan szerepet kapott A tizenhárom nő című filmben. Egy romlott erkölcsű, leszbikus nő figuráját játszotta és nem jöttek az új szerepek. A depressziója egyre mélyebb lett, öngyilkos hajlamai erősödtek. Végül 1932. szeptember 18-án elindult könyvet venni és a barátaival találkozni, ám sose tért haza. Mindössze 24 éves volt!