Horváth Évát súlyos baleset érte

Az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva még szeptemberben számolt be arról, hogy beugrott a medencébe, majd megsérült, aminek a vége kórház lett. Akkor befáslizták a lábát és mankókat is kapott. Horváth Évát azonban nemrég ismét egy súlyos baleset érte, amiről a közösségi oldalán is beszámolt.

Horváth Éva

Fotó: Horváth Éva/Instagram

Horváth Éva a kórházi ágyról jelentkezett be

Nem jó a helyzet

- írta a korlátozott ideig elérhető Instagram-sztorijában.

Az általa megosztott fotón jól látható, hogy a sztárral valami komolyabb dolog történt, ugyanis infúzióra volt kötve, az egyik lába nagyon csúnyán be volt dagadva, sínben volt és ami még megdöbbentőbb, vérzett is.

Horváth Éva egyelőre még nem árult el részleteket, azonban a helyzet nagyon ijesztő.

Horváth Éva a kórházból jelentkezett be

Fotó: Horváth Éva/Instagram

Lyme-kóros volt nyáron

Egyébként az egykori szépségkirálynőre nagyon rájár a rúd, ugyanis az elmúlt hónapokban többször is volt kórházba, augusztusban pedig Lyme-kórral diagnosztizálták őt, a részletekről pedig akkor még az Origónak mesélt.

Bennem kettő is volt, és pont ezt az ominózus kullancsot egy nappal később vettük csak észre" - kezdte az Origónak.

"Akkor már megfertőzött.

Belenéztem a tükörbe, láttam, hogy egy hatalmas piros folt van ott, ahol ő megcsípett.

Mondom"jézus istenem". Majd rákerestem, hogy melyek a lyme-kór tünetei, és a foltot is írták, ami teljesen ugyanúgy nézett ki, mint ami nekem volt. Az orvos is megerősítette a betegséget, majd elküldött a gyógyszertárba" - mesélte korábban, majd a tüneteit is részletezte.

"Álomkórban szenvedek, mióta pedig tudom, hogy beteg vagyok, azóta az összes tünetet észleltem már magamon.

Leizzadok, nagyon durván álmos vagyok.

Az eset még július 7-én történt, és már egy csomó programomat is lemondtam. Egy picit megnyugtató, hogy tudom, hogy ez minek tudható be. Az orvosok nem tudnak mit mondani. Be kell szedni az antibiotikumot, és folyamatosan figyelni kell a tüneteket. Soha nem gondoltam volna erre. Úgyhogy komolyan oda kell majd figyelni"- ecsetelte a nyáron lapunknak.