Horváth Éva a horrorbalesete után a kórházból küldött videót

Az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva még szeptemberben számolt be arról, hogy beugrott a medencébe, majd megsérült, aminek a vége kórház lett. Akkor befáslizták a lábát és mankókat is kapott. A napokban azonban ismét megsérült, motorbalesete volt. Az eset most sokkal súlyosabb, ez kiderül az új videójából is.

Horváth Éva még a szörnyű balesete előtt

Fotó: Instagram

Horváth Éva a mai videójában elmondta, hogy köszöni a jókívánságokat, és megmutatta, milyen állapotban van a lába. „Nyílt lábszártörésem volt, nyílt bokatörésem, jelenleg külső és belső csavarok is tartják a lábamat. A külső rögzítést elvileg hat hét után eltávolítják” – mondta, a lábát is videózva. Mint látható, nagyon súlyos törésekről lehet szó, amivel legalább másfél-két hónapig feküdni kell.

A volt szépségkirálynő megkérdezte a követőit, kinek volt hasonló balesete, és arról érdeklődött, náluk mennyi volt a rehabilitációs idő, mivel gyógyultak. "Mi az, ami bevált, mire lehet számítani?” - kérdezte.

