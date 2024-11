Nagy a baj: Horváth Éva ijesztő fotót mutatott a kórházból - kép

Az egykori szépségkirálynő, Horváth Éva még szeptemberben számolt be arról, hogy beugrott a medencébe, majd megsérült, aminek a vége kórház lett. Akkor befáslizták a lábát és mankókat is kapott. Horváth Évát a napokban ismét megsérült, motorbalesete volt.

Horváth Éva a kórházból jelentkezett be

Fotó: Horváth Éva/Instagram / Horváth Éva/Instagram

"Mi történt? A szokásos, ami Balin megtörténhet: motorbaleset. Igen ám, de nyílt törések vannak a lábamban, úgyhogy nemsokára műteni fognak, vagy ma vagy holnap reggel... Majd mondom nektek a fejleményeket" – mondta korábban a közösségi oldalán.

Horváth Év még mindig nincs jól

Horváth Évának 8 órás műtéten kellett átesnie, a saját bevallása szerint a jövő héten fog csak felgyógyulni. A műsorvezető azonban a rosszban is meglátta a jót, ugyanis szerinte akár sokkal nagyobb baj is történhetett volna, amit már ki sem mert mondani.

A műsorvezető most a kórházi ágyáról jelentkezett be a közösségi oldalán, ahol azt látni, hogyan cserélik ki az infúziót az orvosok, valamint azt is megmutatta, hogy mennyire fel van dagadva az a keze, amelyikbe az infúziót kapja.

Horváth Éva infúzióra kötve

Fotó: Horváth Éva/Instagram

Horváth Éva nem volt mostanában túl szerencsés

A nyáron Lyme-kórral diagnosztizálták, a részletekről akkor az Origónak is mesélt: "Bennem kettő is volt, és pont ezt az ominózus kullancsot egy nappal később vettük csak észre. Akkor már megfertőzött. Belenéztem a tükörbe, láttam, hogy egy hatalmas piros folt van ott, ahol megcsípett. Mondom Jézus istenem. Majd rákerestem, hogy melyek a Lyme-kór tünetei, és a foltot is írták, ami teljesen ugyanúgy nézett ki, mint ami nekem volt. Az orvos is megerősítette a betegséget, majd elküldött a gyógyszertárba" – magyarázta korábban.