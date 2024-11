Kiderült, miért került kórházba Horváth Éva

Mint írtuk, kórházba került Horváth Éva, korábbi Instagram-sztorijából azonban még nem derült ki, hogy pontosan mi történt vele. A fotója mellé akkor csak annyit írt, hogy "nem jó a helyzet", és a képen látszott is, hogy valami komolyabb dolog történt: az influenszer ugyanis infúzióra volt kötve, az egyik lába pedig nagyon csúnyán be volt dagadva, sínben volt, sőt vérzett is.

Horváth Éva a kórházból jelentkezett be

Fotó: Horváth Éva/Instagram / Horváth Éva/Instagram

Horváth Éva azóta újra jelentkezett a közösségi oldalán, a kórházi ágyából posztolt egy videót, amelyben azt is elárulta, hogy

motorbalesetet szenvedett, nyílt törése is van.

"Mi történt? A szokásos, ami Balin megtörténhet: motorbaleset. Igen ám, de nyílt törések vannak a lábamban, úgyhogy nemsokára műteni fognak, vagy ma vagy holnap reggel... Majd mondom nektek a fejleményeket" – mondta a felvételen, amelyből az is kiderült, hogy egyébként épp a születésnapját ünnepli, 46 éves lett.

"Ahogy látjátok, tök jól sikerül a szülinapi bulim. Én sem így terveztem, de hát ember tervez, isten végez, ugye" – kezdte a videót. Nézze meg a posztját!

Horváth Éva nem volt mostanában túl szerencsés

Horváth Éva szeptemberben is balesetet szenvedett, akkor épp egy medencébe sikerült beugrania úgy, hogy közben megsérült a lába – aminek szintén kórház lett a vége, egy ideig csak mankóval tudott közlekedni.

A nyáron emellett Lyme-kórral diagnosztizálták, a részletekről akkor az Origónak is mesélt: "Bennem kettő is volt, és pont ezt az ominózus kullancsot egy nappal később vettük csak észre. Akkor már megfertőzött. Belenéztem a tükörbe, láttam, hogy egy hatalmas piros folt van ott, ahol megcsípett. Mondom Jézus istenem. Majd rákerestem, hogy melyek a Lyme-kór tünetei, és a foltot is írták, ami teljesen ugyanúgy nézett ki, mint ami nekem volt. Az orvos is megerősítette a betegséget, majd elküldött a gyógyszertárba" – magyarázta korábban.