Hosszú Katinka vadító tangóval lépett színpadra - videó

Lady Gaga gigaslágerére tangózott a Dancing with the Stars második élő adásában Hosszú Katinka és Suti András. A sportoló megmutatta a vadító, szexi énjét, amit ki is emelt értékelésében a zsűri. Nagyon jól áll neki a Wednesday-szerep, Ördög Nóra szerint pedig nagyon sokat fejlődött az elmúlt egy hétben.

A második élő adásra kilenc már csak páros maradt versenyben, Kamarás Norbert és Sebesi Daniella már kiestek - erről Kamarás az Origónak fejtette ki a véleményét a napokban. Nem akármilyen produkcióval vette kezdetét a Dancing with the Stars halloween-i adása, amit itt megtekinthet!