Meglepő dolog derült ki Kiszel Tünde lányáról

Hunyadi Donatella elsősorban modellkedéssel foglalkozik, már 14 éves kora óta, és eléggé sikeres a szakmában. Közösségi oldalán is gyakran mutatja meg az ilyen jellegű munkáit, fotózásairól számos szexi fotót mutatott már a követőinek. Felsőfokú tanulmányait nemrég fejezte be a Zeneakadémián, hiszen elsősorban az éneklés és a zene foglalkoztatja. Eddig leginkább büszke édesanyja bejegyzéseiből lehetett tudni, hogy Hunyadi Donatella már többször is fellépett komolyzenei koncerteken, ő azonban valamiért ezt nem nagyon mutatja a közösségi oldalain, pedig ez a végzettsége.

Hunyadi Donatella a Dancing with the Stars 4. évadában

Fotó: Polyák Attila - Origo

A 23 éves lány nemrég azt is bebizonyította a TV2 táncos show-jában, hogy nemcsak a modelkedésben és az éneklésben tehetséges, hanem nagyon jó táncos is, így a későbbiekben is voltak felkérései és a Dancing with the Stars után is lépett már színpadra, amit szintén büszkén újságolt el. Koncertjeiről azonban még csak most először tett közzé olyan felvételt, amin meg is mutatja az énekhangját. Követőit meg is lepte a videóval és nem őgyzik dícsérni Hunyadi Donatellát, még olyan is volt, aki megkönnyezte az előadást.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem könnybe lábadt szemmel hallgattam végig már az első néhány másodperc után

- írta elismerően a lány egyik követője.

"Vasárnap megtartottuk a II. Mentsük meg Benit! Jótékonysági koncertet Békéscsabán! Valahogy mindig más érzés egy ilyen nemes eseményen énekelni, gyógyulj meg minél hamarabb kis Beni!

Fogadjátok szeretettel a koncertet megelőző próbáról készült egyik felvételt. Egyik kedvenc darabom"

- írta a videó mellé Hunyadi Donatella, aki egy jótékonysági koncerten lépett fel, ahol az egyik kedvenc dalát, Dvoraktól a Songs my mother taught me-t adta elő, azonban csak a próbáról mutatott felvételt, az előadásról nem.

Hunyadi Donatella bár még modellkedik az éneklés mellett, de korábban már bevallotta, hogy az egyre inkább háttérbe szorul az életében, és már nem is tartja azokat a szigorú szabályokat, amiket eddig hajlandó volt megtenni a karrierje érdekében. Valószínűleg a jövőben is a zenére fogja helyezni a hangsúlyt.