Ibelin rendkívüli élete: az izomsorvadásos fiú, aki két életet élt

Mats 25 éves korában hunyt el

Fotó: YouTube

Az avatar örök

Az Ibelin rendkívüli élete tulajdonképpen Steen családjának a története, ahogy napról napra ismerték meg szerettüket, akivel bár a sors nem volt kegyes, de hála a virtuális valóságnak lehetett tini, lehettek barátai, és teljes életet élhetett egy avatár testében. Története sokkal életigenlőbb, mintsem gondolnánk, ugyanis igazi tini, majd fiatal felnőtt módjára bizony neki is megvoltak a maga titkai. A szülők, a család Mats egész életében azon voltak, hogy könnyebbé, elviselhetőbbé tegyék a szenvedésekkel teli életét, amit mindannyian így tennénk, ha egy izomsorvadás miatt szenvedő gyermekünk lenne. A mindennapi rutin mellett nem is gondolnánk sokan, milyen varázslatos világokba juthatnak el akár egy-egy ilyen játék segítségével, a virtuális valóság segítségével a Mats-hez hasonló betegségben szenvedő emberek. Lamentálhatunk azon, hogy mennyire jó, ha a gyerek naponta órákig a gép előtt ül, avatárokkal váltja meg a világot és a park helyett online chatel a barátaival, de mi a helyzet, ha egy tizenpár négyzetméteres szobára és egy kerekesszékre korlátozódik a világunk? És mi van, ha kiderül,

onnan is elérhetjük a végtelent,

sőt akár átvitt értelemben a halhatatlanságot is?

Felállhatunk a kerekesszékből,

gyenge karunkkal péppé verhetünk néhány furcsa figurát,

és akár még szerelmesek is lehetünk?

Ibelin egy igazi lovag volt avatarként

Fotó: YouTube

Mats családjának a története fontos tanmese arról, hogy milyen fontos a szülők szeretete, és hogy lehet nem gondolnánk, de a halálos betegségben szenvedő fiataloknak, felnőtteknek is meg lehet a maguk titkos élete, vágyai, sőt hősökké is válhatnak a virtuális térben. A szülők napról napra ismerték meg a néhai fiuk virtuális életét, barátait és értették meg, hogy Steen sok egészséges emberhez képest is teljesebb életet élt. A szülők 10 éves utazásának legfontosabb állomásai mellett két Mats-et is megismerhetünk a dokumentumfilm által: az izomsorvadásban haldokló kissrácét, amit a világ látott, és Ibelin fantasztikus figuráját, aki egy baromi menő srác volt. Az egyszerre felemelő és végtelenül szívfacsaró történet díjat kapott a rangos Sundance Filmfesztiválon és sokak szerint további nívós díjakra esélyes az alkotás.