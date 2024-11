Ennyibe került III. Károly király koronázása

A brit uralkodót és hitvesét, Kamillát 2300 vendég, köztük kilencven államfő jelenlétében 2023. május 6-án koronázta meg Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház első számú vallási vezetője a londoni Westminster-apátságban, az angol-brit monarchia ősi koronázó templomában. A rendezvények központi elemei közé tartozott a Nagy Koronázási Ebédek (Coronation Big Lunches) nevű hatalmas össznépi utcabálsorozat is, amelyet országszerte a helyi lakóközösségek szerveztek többmilliós részvétellel. Hivatalos vasárnapi becslések szerint több mint 50 ezer utcabálon ünnepelték az uralkodó és felesége koronázását.

III. Károly király és Kamilla királyné

Fotó: https:Instagram.com/king.charles.queen.camilla/

III. Károly király koronázásán spóroltak a britek

A Kulturális, Média- és Sportminisztérium nemrég közzétette az éves jelentését, melyből kiderült, hogy 90,69 millió dollárt költöttek III. Károly király és Kamilla királyné megkoronázására. A beszámoló szerint 63,37 millió dollárt költöttek az eseményre, amelyet az uralkodó Pénzügyminisztériuma finanszírozott, és 27,33 millió dollárt szántak a Belügyminisztérium rendfenntartásra. Kiderült, hogy a néhai királynő, II. Erzsébet temetésének, - ami 204 millió dollár volt - közel a felét szánták fia koronázására.

Lelkiismeretesen ellenőrizték a kiadásokat, tekintettel az Egyesült Királyságban zajló megélhetési válságra, az uralkodó ezt észben tartva vissza is fogta a kiadást. A koronázási ceremónia rövidebb lett, három óra helyett csak 2 órás volt, ami a modern világnak és a szűk költségvetésnek tudható be - számolt be róla a People.

Aggódnak a király egészsége miatt

Az uralkodóról és a feleségéről is készültek képek az ausztráliai látogatásukkor még októberben, és többen is észrevették, hogy nincs minden rendben III. Károly egészségügyi állapotával, hiába engedélyezték az orvosok a kezelés szüneteltetését. Ugyan Harry és Vilmos édesapja látszólag jól van, energikus, boldog és rengeteg programon vett részt, az ajkai feltűnően duzzadtak és pirosak. Az okokról egy onkológus is megszólalt, aki szerint a kemoterápia mellékhatása lehet az elváltozás.

Számos rákkezelés okozhat fájdalmat az ajkakon és a szájban, és ez összhangban áll a friss fotókkal is.

Természetesen én sem szeretnék találgatni, hogy pontosan milyen kezelésben részesül, ez ugyanis nem nyilvános. Én azt gondolom, a király inspirációt kell, hogy adjon azoknak, akik szintén rákbetegségben szenvednek. Jól tette, hogy nem hagyta ki ezt az utat" - árulta el az onkológus.