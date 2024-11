Iszak Eszter visszatér a Mokkába

Szerda reggel ismét Iszak Eszter köszönti a nézőket a TV2-n a Mokkában. A műsorvezetőnek nyáron született meg az első gyereke, és már előtte elköszönt egy időre a televíziózástól, ám a héten visszatér a munkához, és heti egyszer újra találkozhatnak vele a korán kelők.

Iszak Eszter októberben

Fotó: Iszak Eszter / Instagram

Az elmúlt hónapokban a napok szinte csak Mirabelláról szóltak, minden egyes pillanatot szeretek megélni vele.

Nyilván még sok feladattal meg kell birkóznom, de az anyaság minden percét élvezem az apró nehézségek ellenére is. A kislányunkat eddig csak nagyon ritkán és néhány órára hagytam otthon, ilyenkor megbeszéltük, hogy ki mikor lesz vele: a férjem vagy a nagyszülők vigyáztak rá. Ez a Mokka idején sem történik majd másként, a legjobb kezekben lesz, én pedig a műsor után rohanok haza hozzá" – mondta Iszak Eszter.

Iszak Eszter a közösségi médiából is eltűnt

Iszak Eszter és Gyurta Dániel idén februárban jelentették be, hogy az első közös gyereküket várják, júliusban pedig meg is született Mirabella. A sztárpár mindig is próbálta óvni a magánéletét, ezért nem meglepő, hogy csak ritkán nyilatkoztak a kapcsolatukról, a babáról pedig alig lehetett látni fotókat – egészen eddig a hónapig.

A műsorvezető közben arra is magyarázatot adott, hogy miért tűnt el annyira az elmúlt hónapokban a közösségi oldaláról. "Bár előre nem terveztem, de az elmúlt időszakban kicsit eltűntem a közösségi oldalakról, mert egyszer csak a terhességem végén azt éreztem, hogy ahelyett például, hogy az Instát pörgetem vagy olyan dolgokkal foglalkozom, amik elviszik a figyelmem, inkább szeretném megélni a pillanatokat. Az elmúlt hetekben pedig főleg szerettem volna a »most«-ra fókuszálni, hiszen a kisasszony napról-napra változik, és nem szeretnék lemaradni semmiről" – mondta még augusztusban.

Gyurta Dániel és Iszak Eszter

Fotó: Iszak Eszter / Instagram / Iszak Eszter / Instagram

Iszak Esztert korábban a terhességéről faggatta a Mokka stábja, akkor arról mesélt, hogy a harmadik trimeszter mennyire nehéz volt a számára: "Jól vagyok, jól vagyunk, minden rendben van. Azért a harmadik trimeszter vége egy picit más, mint amire számítottam. Mondták nekem, hogy fáradékonyabb leszek, meg nehezebb lesz, de gondoltam, én az első trimesztert is fél lábon kibírtam, hajnali kelésekkel és mindennel együtt. De hát a harmadik trimeszter tényleg egy kicsit húzósabb, nem vicceltek" – magyarázta.