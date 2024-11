Eddig titkolta feleségét Jákob Zoltán - videó

Jákob Zoltánt nemrég hatalmas kár érte, ugyanis kigyulladt hatalmas raktárhelyisége, miközben ő külföldön tartózkodott. Azonban nem ez érdekelte leginkább, amikor a telefonon értesült a katasztrófáról, hanem az, hogy minden alkalmazott épségben el tudta-e hagyni a csarnokot. A Soroksári úton lévő raktár egy robbanás miatt gyulladt ki, azonban a milliárdos vállalkozó külföldről is igyekezett mindent megtenni, irányítása alatt tartsa a helyzetet. Bár porig égett a raktár, melyben elsősorban csomagolóanyagok és tégelyek voltak, ezeket azóta már pótolták, így nem befolyásolja a vállalkozás működését.

Jákob Zoltán meglepő titkot fedett fel Lékai-Kiss Ramónának

Fotó: TV2

Jákob Zoltán most a TV2 Titkok Ramónával című műsorának vendégeként mesélt gyerekkoráról, bátyjáról, gyerekieről és arról, honnan indult pontosan, és múltbéli titkokat is felfedett magáról. Jákob elárulta, hogy legnagyobb gyereke, Dávid mellett sokáig nem lehetett ott teljes mértékben, mert a válás után "vasárnapi apuka" lett belőle. Rossz viszonyuk sosem volt, de akkor lett igazán bensőséges, amikor fia felnőtt és elkezdte egyetemi tanulmányait. Ekkor kerültek igazán közel egymáshoz, azóta is nagyon jó a kapcsolatuk, sőt, alkalmazta is a fiút, akinek keményen kellett dolgoznia azért, hogy vezetői pozícióba kerüljön végül, ugyanis apjának szigorú elvei vannak ezzel kapcsolatban. A büszke édesapa elmondta, hogy nemcsak a munkában, hanem a magánéletében is boldog a fia, ugyanis megtalálta élete szerelmét, aminek ő nagyon örül.

Majd a beszélgetés során Lékai-Kiss Ramóna rátért Jákob Zoltán másik két gyerekére, a lányokra, akikről úgy tudta, hogy az üzletember második feleségétől, Katitól születtek. Majd ekkor jött a csavar, ugyanis Jákob Zoltán kijavította a műsorvezetőt. Az egykori Nagy Ő elárulta, hogy nem két felesége volt, hanem három, azonban az elsőről eddig sosem beszélt, ezidáig titkolta, hogy milyen korán nősült meg először. Akkoriban még Baján lakott, és 18 éves volt, amikor elvette az első szerelmét a gimnáziumi éveket követően.

"Ezt a lányt én már első osztályban kinéztem magamnak, csak elsőtől negyedikig nem állt velem szóba. Egyszer állt velem szóba, amikor odamentem és megpróbáltam neki udvarolni. Ilyen kis szőke, cuki lány volt... Negyedikben összejöttünk, és egy-két év múlva én feljöttem a műszaki egyetemre, és amikor már egyetemista voltam, akkor feleségül vettem az életem nagy szerelmét, az első szerelmemet, és hét évig együtt is voltunk" - vallotta be Jákob Zoltán, hogy hosszú éveken át eltitkolta az első házasságát.

A teljes adás a linkre kattintva tekinthető meg.