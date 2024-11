Válásáról, kapcsolatairól és a fiáról beszélt Jákob Zoltán

"Néha azt hiszem, hogy szerelmes vagyok. Aztán eldől, hogy tényleg az voltam-e" - morfondírozott a TV2 Titkok Ramónával újabb adásában Jákob Zoltán, aki nemrég még A Nagy Ő című TV2-es párkereső műsor főszereplője volt.

Jákob Zoltán

Fotó: TV2

Az üzletember elmondta, hogy három nagy szerelme volt. "Meg még volt egy-két másik szerelem is az életem során. De most nincs olyan, akivel úgy lennék, hogy senki másra nem tudok gondolni és nem találkozom más nőkkel... Most nézem a nőket" - vallotta.

Arról is beszélt, hogy a fia mellett amolyan "vasárnapi apuka" volt jó darabig. "Mint minden házasság elején, eleinte minden jól ment. De sajnos szétmentünk az anyukájával, kicsit eltávolodtunk egymástól" - mesélte. A fiát ritkán látta: "Ez sok-sok évig így ment, míg fel nem nőtt a Dávid" - tette hozzá. Itt vannak a részletek:

